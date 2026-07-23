RHÖN-KLINIKUM AG

Familienfreizeit für nierenkranke Kinder

RTL-Stiftung ermöglicht besondere Auszeit auf Norderney

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Marburg (ots)

Unterstützung durch Tanja Raab-Rhein und den Förderverein für unerkannte und seltene Erkrankungen Hessen e.V.

Nierenkranke Kinder des KfH-Nierenzentrums für Kinder und Jugendliche Marburg konnten unter der Leitung von Prof. Dr. Günter Klaus gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern in diesem Sommer an einer Dialysefreizeit auf Norderney teilnehmen. Die einwöchige Familienfreizeit war durch eine Förderung der Stiftung RTL "Wir helfen Kindern" e.V. in Höhe von 46.903 Euro ermöglicht worden. Das Projekt wurde zudem unterstützt vom Förderverein für unerkannte und seltene Erkrankungen Hessen e.V. (FUSE) unter der Schirmherrschaft von Tanja Raab-Rhein.

Diese Familienfreizeit war ein voller Erfolg. Begleitet von sechs Fachkräften - darunter ein Erlebnispädagoge, eine Ernährungsberaterin, eine Psychologin, eine ärztliche Begleitung und zwei Pflegekräfte - bot sie nicht nur Entspannung, sondern auch wertvolle therapeutische und soziale Impulse.

Die Vorfreude war riesig und die Reise verlief reibungslos. "Die acht Tage auf Norderney waren für uns alle ein unvergessliches Erlebnis - voller Aktivitäten, Lachen und neuen Freundschaften", fasst es eine Teilnehmerin zusammen. Unter der fachkundigen Leitung des Erlebnispädagogen wurden Kennenlernspiele, Outdoor-Aktivitäten und gemeinsame Abende organisiert, bei denen sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und Geschwister miteinander verbanden. Besonders wertvoll war die Möglichkeit, sich außerhalb der klinischen Umgebung zu begegnen - denn in der ambulanten Betreuung treffen die Familien sich selten. "Wir hätten uns niemals vorstellen können, wie viel Kraft, Freude und positive Eindrücke diese Familienfreizeit uns schenken würde", so das Fazit einer Familie. "Besonders wertvoll war uns der tägliche, ungezwungene Kontakt zum medizinischen Team. In dieser Zeit ist ein großes Vertrauensverhältnis entstanden." Die Freizeit wurde auch wissenschaftlich begleitet, um die individuelle Belastung in den Familien zu evaluieren und diese Erkenntnisse noch besser in das Behandlungskonzept zu integrieren.

Die Spendensumme stammt aus dem RTL-Spendenmarathon 2025. In diesem Jahr hatte das Kindernierenzentrum Marburg gemeinsam mit FUSE e.V. den Förderantrag für das Projekt eingereicht. Als Ende April die Förderzusage eintraf, war die Freude im gesamten Team groß. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im RTL-Hauptgebäude in Köln wurde der Förderscheck am 2. Juni 2026 übergeben. Für das KfH-Kindernierenzentrum nahm Prof. Dr. Stefanie Weber, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Ärztliche Leiterin des KfH-Kindernierenzentrums Marburg, die Auszeichnung entgegen.

Dass dieses Projekt möglich gemacht werden konnte und die Familien diese besondere Zeit auf Norderney erleben durften, das freut mich sehr", sagt die Schirmherrin des Fördervereins für unerkannte und seltene Erkrankungen Hessen e. V., Tanja Raab-Rhein.

"Dass die Kinder mit ihren Familien in einer wunderschönen, naturnahen und freizeitgerechten Umgebung auf Norderney eine Auszeit vom anstrengenden Dialysealltag verbringen durften, ist ein großes Geschenk", sagt Prof. Dr. Günter Klaus. Prof. Dr. Stefanie Weber ergänzt: "Von besonderem Wert sind die gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichbetroffenen, das speziell entwickelte erlebnispädagogische Angebot sowie der intensive Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Dabei stehen Verständnis und Akzeptanz für die eigene Erkrankung ebenso im Mittelpunkt wie die Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien. Wir danken der Stiftung RTL 'Wir helfen Kindern' e.V. und der Schirmherrin von FUSE e.V., Frau Raab-Rhein, sehr herzlich für diese außergewöhnliche Unterstützung."

Zur Stiftung RTL "Wir helfen Kindern" e.V.:

Für Familien mit dialysepflichtigen Kindern sind gemeinsame Urlaubsreisen aufgrund der aufwendigen medizinischen Versorgung oft kaum möglich. Die Dialysefreizeit schafft deshalb weit mehr als eine Erholung vom Alltag: Sie verbindet medizinische Sicherheit mit Gemeinschaft, Erfahrungsaustausch und pädagogischer Begleitung. Die Kinder erleben, dass sie mit ihrer Erkrankung nicht allein sind, während Eltern und Geschwister wertvolle Unterstützung im Austausch mit anderen betroffenen Familien erfahren. Die Stiftung RTL "Wir helfen Kindern" e.V. förderte im Rahmen des RTL-Spendenmarathons insgesamt mehr als 100 Organisationen, die sich bundesweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Das Marburger Projekt gehört zu den ausgewählten Initiativen, die mit den Spendengeldern realisiert werden konnten.

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