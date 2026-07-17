RHÖN-KLINIKUM AG

Meilenstein: 500. Stammzellentransplantation

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Frankfurt (Oder) (ots)

Ein bedeutender Meilenstein für das Klinikum Frankfurt (Oder): Mit der erfolgreichen Durchführung der 500. Stammzelltransplantation unterstreicht das Transplantationsteam seine langjährige Expertise in der Behandlung schwerer Erkrankungen des blutbildenden Systems.

Die Jubiläumstransplantation erhielt Carla Raum aus Eisenhüttenstadt. Nach erfolgreicher Therapie kann sie das Klinikum nun verlassen und in ihr Zuhause zurückkehren.

"Wir sind stolz darauf, unseren Patienten aus Brandenburg ebenso wie Patienten aus dem Ausland mit einem hoch spezialisierten und erfahrenen pflegerischen und ärztlichen Team eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau anbieten zu können", sagt PD Dr. med. Konstantinos Christofyllakis M.Sc., Leiter des Transplantationsprogramms und Chefarzt der Klinik.

Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist das einzige Krankenhaus in Brandenburg, das sogenannte allogene Stammzelltransplantationen durchführt. Bei diesem Verfahren werden Blutstammzellen eines geeigneten Spenders oder einer geeigneten Spenderin auf den Patienten übertragen. Die Therapie kommt insbesondere bei Leukämien, Lymphdrüsenkrebs sowie weiteren schweren Erkrankungen des blutbildenden Systems zum Einsatz und bietet vielen Betroffenen die Chance auf Heilung.

Die Transplantationseinheit wurde von Prof. Dr. Michael Kiehl aufgebaut und über viele Jahre weiterentwickelt. Damit legte er den Grundstein für die heutige hochspezialisierte Versorgung am Klinikum Frankfurt (Oder). Das Stammzelltransplantationsprogramm ist zudem nach den strengen, international etablierten JACIE-Standards zertifiziert. Die Zertifizierung bestätigt die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gewinnung und Anwendung von Blutstammzellen sowie in der Betreuung der Patientinnen und Patienten.

Die 500. Transplantation steht stellvertretend für die erfolgreiche Arbeit eines interdisziplinären Teams aus Ärzten, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Ernährungstherapeuten, sozialmedizinischen Dienst, Psychoonkologen und Hygienefachkräfte, die die Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses begleiten.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins setzt das Klinikum Frankfurt (Oder) ein wichtiges Zeichen für die hochspezialisierte medizinische Versorgung in Brandenburg und bekräftigt seinen Anspruch, als Maximalversorger Patientinnen und Patienten modernste Therapieverfahren auf höchstem Niveau anzubieten.

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

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