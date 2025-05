RHÖN-KLINIKUM AG

RHÖN-KLINIKUM AG im ersten Quartal 2025 auf stabilem Kurs - Ausblick bestätigt

Bild-Infos

Download

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die RHÖN-KLINIKUM AG, einer der führenden Gesundheitsdienstleister in Deutschland, ist erwartungsgemäß ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Von Januar bis März 2025 wurden 240.137 Patienten ambulant und stationär in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns behandelt (Q1 2024: 234.151). Der Umsatz erhöhte sich um 8,3 % auf 414,7 Mio. EUR (Q1 2024: 382,8 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 22,6 Mio. EUR (Q1 2024: 25,2 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Finanzierungskosten und Steuern resultierte aus dem EBITDA ein Konzerngewinn von 7,3 Mio. EUR (Q1 2024: 11,1 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Mitteln des Gesetzgebers für erhöhte Energieaufwendungen und der rückläufigen Zinsentwicklung.

"Wir bewegen uns in einem anspruchsvollen Umfeld und sind solide ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Mit unserer strategischen Aufstellung und der engen Zusammenarbeit im Asklepios-Konzernverbund ist die RHÖN-KLINIKUM AG für die Zukunft bestens gerüstet. Denn unsere guten wirtschaftlichen Ergebnisse erlauben uns, sowohl kontinuierlich attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten als auch stetig in unsere bereits heute sehr hohe Versorgungs- und Servicequalität zu investieren", sagt Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG.

Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG ergänzt: "An unseren fünf Klinikstandorten, dem Campus Frankfurt (Oder), der Zentralklinik Bad Berka, dem Campus Bad Neustadt und den Universitätskliniken in Gießen und Marburg, bieten unsere hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gesamte Breite der modernen ambulanten und stationären Krankenhausversorgung, von der wohnortnahen Grundversorgung bis zur hochspezialisierten Universitätsmedizin. So erreichen wir, dass alle unsere Patientinnen und Patienten stets die für sie bestgeeignete Behandlung erhalten."

Ausblick 2025

Für das laufende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von 1,7 Mrd. EUR in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem Wert zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR. Neben den Finanzzahlen berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers und die politische Umsetzung der notwendigen Krankenhausreform wider.

Wir weisen darauf hin, dass unser Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen, die sich u. a. in Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten auswirken, und unter dem Vorbehalt weiterer regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur für medizinische Leistungen im Jahr 2025 steht.

Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 913.000 Patienten behandelt. Über 18.700 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell