Ausgezeichnete Herzmedizin: RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut als Mitralklappen-Zentrum zertifiziert

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zählt weiterhin zu den führenden Zentren für moderne Herzmedizin in Deutschland: Das Mitralklappen-Zentrum in der Klinik für Kardiologie I wurde erfolgreich durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e. V. (DGK) rezertifiziert. Damit würdigt die Fachgesellschaft erneut die herausragende medizinische Qualität und interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Behandlung von Mitralklappenerkrankungen.

Eine Mitralklappeninsuffizienz - eine der häufigsten Herzklappenerkrankungen - kann unbehandelt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Zur Behandlung von Mitralklappenfehlern werden zunehmend minimal-invasive Therapieverfahren eingesetzt, bei denen die Mitralklappe ohne Öffnung des Brustkorbs rekonstruiert oder ersetzt wird. Diese Verfahren, wie etwa die Schlüsselloch-Technik und moderne Katheterverfahren, bieten den Patientinnen und Patienten eine schonende Behandlungsoption, die individuell auf ihren Gesundheitszustand abgestimmt wird.

Optimale Versorgung durch interdisziplinäres Herz-Team

Die Diagnose und Therapie von Mitralklappenerkrankungen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erfolgen in enger Zusammenarbeit zwischen interventionellen Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten und Experten der kardialen Bildgebung. Prof. Dr. med. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I, betont: "Teamarbeit und eine gute Kooperation zwischen den einzelnen herzmedizinischen Fachabteilungen ist heute mehr denn je erfolgsentscheidend. Für die Patientinnen und Patienten müssen individuelle Lösungen gefunden und das bestmögliche Behandlungsverfahren ausgewählt werden", betont Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Die Wahl des therapeutischen Vorgehens erfolgt daher immer in enger Abstimmung zwischen Herzchirurgen und Kardiologen zur Realisierung eines optimalen, effektiven und sicheren Behandlungswegs. Die operative Behandlung von Mitralklappenfehlern stellt einen zentralen medizinischen Schwerpunkt des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt dar. Besonders der Rekonstruktionsansatz - die Wiederherstellung einer funktionsfähigen Mitralklappe - hat sich als besonders effektiv erwiesen. Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Anno Diegeler, Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie, wurde dieser Ansatz kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Diese langjährige chirurgische Expertise ergänzt das interventionelle Spektrum und trägt maßgeblich zur hohen Versorgungsqualität bei.

Die enge Verzahnung der Klinik für Kardiologie und der Klinik für Kardiochirurgie bildet die Grundlage des Erfolgs bei der Behandlung von Mitralklappenfehlern. "Teamarbeit und eine gute Kooperation zwischen den verschiedenen Fachabteilungen sind heute entscheidend für den Behandlungserfolg", erklärt Prof. Dr. Kerber.

Rezertifizierung bestätigt höchste Standards

Im Rahmen des Rezertifizierungsaudits überzeugte das Mitralklappen-Zentrum erneut durch seine strukturierte Arbeitsweise, seine hochmoderne Infrastruktur und den interdisziplinären Teamansatz mit hoher fachlicher Expertise auf allen Seiten. Die DGK lobt in ihrem Gutachten: "Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt überzeugt als großes renommiertes Herzzentrum mit einem auch im chirurgischen Bereich exzellenten Mitralklappenprogramm. Das Team brennt für die kardiovaskuläre Medizin, und die Leitung versteht es, Mitarbeitende zu motivieren und langfristig zu binden - ein Zentrum, das Mitralklappen-Interventionen auf sehr hohem Niveau durchführt."

"Unsere Patientinnen und Patienten profitieren von modernen Verfahren, einem hohen Qualitätsanspruch und einem erfahrenen Team", erklärt Prof. Dr. Kerber. "Die erneute Zertifizierung zeigt, dass sich unsere Patientinnen und Patienten bei uns in besten Händen wissen."

Auch Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, würdigt die Leistung des gesamten Teams: "Die erneute Auszeichnung ist ein starkes Signal für die hohe Qualität und das Engagement unseres gesamten Teams. Sie belegt eindrucksvoll unsere Position als eines der führenden Herzzentren in Deutschland. Mein Dank gilt allen Mitarbeitenden, deren Einsatz diesen Erfolg möglich macht."

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikations-systemen - ist dabei unverzichtbar.

