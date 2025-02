RHÖN-KLINIKUM AG

Über Austausch und Zukunftsperspektiven - Botschafter der Republik Nordmazedonien besucht den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

Bad Neustadt a.d. Saale

Der Botschafter der Republik Nordmazedonien in Deutschland, S. E. Ylber Sela, besuchte am 17. Februar 2025 den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Er traf sich mit den mazedonischen Ärztinnen und Ärzten, die am Campus arbeiten. Im Mittelpunkt des Treffens standen der Austausch und Dialog zu Themen wie medizinische Ausbildung, Integration und Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Derzeit arbeiten 20 Ärztinnen und Ärzte aus Mazedonien in verschiedenen Fachrichtungen als Assistenz-, Fach- oder Oberärzte am Campus. Diese Fachkräfte tragen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Qualität der Patientenversorgung bei. "Alle internationalen Kolleginnen und Kollegen sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Klinik. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region und sind in unserem Team unverzichtbar", sagte Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, der den Botschafter im Namen der Klinikleitung willkommen hieß.

S. E. Ylber Sela begrüßte die mazedonischen Ärztinnen und Ärzte in ihrer Landessprache. Er zeigte sich beim Klinikrundgang beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des Campus und drückte seine Freude darüber aus, dass sie in Bad Neustadt eine hochwertige Ausbildung erhalten haben. Zugleich sprach er aber auch die Herausforderungen an, vor denen Mazedonien stehe. Es sei wichtig, dass die jungen Menschen, die für ihre medizinische Ausbildung ins Ausland gegangen sind, mit ihren Erfahrungen in das Heimatland zurückkehren und das Gesundheitswesen dort zu verbessern.

Für die Mehrheit der mazedonischen Medizinerinnen und Mediziner, die sich mittlerweile hier heimisch fühlen, ist eine Rückkehr nach Mazedonien keine Option. "Deutschland ist für uns zu einem Zuhause geworden", erklärt Tome Ristov, Oberarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Dennoch sieht er den Austausch und die Möglichkeit, Brücken zwischen den beiden Ländern zu bauen, als wertvolle Chance. "Es geht nicht nur um eine Rückkehr im klassischen Sinne, sondern um den Dialog, die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen, die zur Entwicklung beider Länder beitragen können", so Ristov weiter.

Den Ärztinnen und Ärzten bietet der Campus vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln. "Eine erfolgreiche Fachweiterbildung basiert auf einem qualifizierten Umfeld, guten Lehrern, respektvollen Umgang miteinander und einer nachhaltigen Integration", sagte Goran Trajkovski, Ärztlicher Leiter des MVZ Bad Neustadt/Saale, der das Treffen mit dem Botschafter in Bad Neustadt initiierte. Trajkovski, selbst aus Mazedonien, ist Kardiologie und begann seine Karriere als Assistenzarzt in der Herz- und Gefäßklinik in Bad Neustadt.

Die Medizinerinnen und Mediziner am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt stammen aus 54 Nationen. Gestartet ist die internationale Fachkräftegewinnung am Campus im Jahr 2011 mit der Einführung des Scholarship-Programms für internationale Ärztinnen und Ärzte. Ziel des Programms ist eine strukturierte Begleitung der jungen Medizinerinnen und Mediziner auf dem Weg zur deutschen Approbation, so dass sich idealerweise eine Facharztweiterbildung am Campus anschließen kann und somit die fachärztliche Versorgung im ländlichen Raum mittel und langfristig gewährleistet ist.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

