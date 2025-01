RHÖN-KLINIKUM AG

100.000ste Operation mit einer Herz-Lungen-Maschine am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

In der Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde die hunderttausendste Operation mit der Herz-Lungen-Maschine erfolgreich durchgeführt. Dieser Meilenstein unterstreicht sowohl die langjährige Expertise der Klinik als auch die innovative Technik, die in der modernen Herzchirurgie unverzichtbar ist.

"Ich habe zunächst nur beiläufig mitbekommen, dass es tatsächlich die hunderttausendste Operation war, die wir mit der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt haben", erklärt Professor Dr. Anno Diegeler, Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Die Klinik führt jährlich etwa 2.000 Operationen am offenen Herzen durch, bei denen das lebenswichtige Gerät eine zentrale Rolle spielt.

Die Herz-Lungen-Maschine: Ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Herzchirurgie

Die Herz-Lungen-Maschine hat sich seit über 60 Jahren als unverzichtbares Instrument in der modernen Herzchirurgie etabliert. Sie übernimmt nicht nur die Pump-Funktion des Herzens, sondern sorgt auch für die Sauerstoff-Anreicherung und Kohlendioxid-Elimination der Lunge, um den Kreislauf während der Operation aufrechtzuerhalten. Dies ermöglicht es den Ärzten, Eingriffe am ruhiggestellten und blutleeren Herzen durchzuführen. "Herzchirurgie und die Herz-Lungen-Maschine sind untrennbar miteinander verbunden", sagt Professor Diegeler. "Sie macht es möglich, dass auch sehr komplexe und langwierige Operationen erfolgreich durchgeführt werden können."

Erfolgreiche Operation der hunderttausendsten Patientin

Die hunderttausendste Operation fand bei einer 61-jährigen Patientin statt, die aufgrund einer angeborenen Herzklappenstörung eine neue biologische Herzklappe erhielt. Der Eingriff verlief komplikationslos, und die Patientin konnte bereits nach acht Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. "Mit der modernen biologischen Klappenprothese hat sie nun eine länger haltbare Lösung, die ihr eine hohe Lebensqualität ermöglicht", so Professor Diegeler. In der Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt werden Patienten im multiprofessionellen Team behandelt, unter anderem bestehend aus Ärzten, Pflegefachkräften, Kardiotechnikern und Therapeuten. Denn ein eingespieltes Team ist neben der fachlichen Qualifikation, der Erfahrung und hochmoderner Medizintechnik eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Behandlungserfolg.

Ausblick: Zukunft der Herz-Lungen-Maschine

Trotz der bereits sehr ausgereiften Technik gibt es auch weiterhin Bestrebungen, die Herz-Lungen-Maschine weiterzuentwickeln. Professor Diegeler verweist auf Versuche, das Gerät zu verkleinern, was jedoch bislang keine praktischen Vorteile brachte. Interessanter sind laut ihm die Bestrebungen, die Steuerung der Maschine zu automatisieren - ähnlich wie ein Autopilot bei Flugzeugen. "Hier steckt noch viel Potenzial, das in den kommenden Jahren weiter erforscht und entwickelt wird."

Mit der erfolgreichen Operation der hunderttausendsten Patientin zeigt der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut seine herausragende Kompetenz in der Herzchirurgie und setzt weiterhin auf Innovation und höchste medizinische Standards, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten.

Über die Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

Die Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zählt zu den führenden herzchirurgischen Zentren in Deutschland und Europa. Mit einem hochqualifizierten Team und modernsten diagnostischen sowie therapeutischen Verfahren bietet sie eine exzellente operative Patientenversorgung. Seit 1984 sind mehr als 146.000 Patienten in Bad Neustadt am Herz operiert worden. Die Klinik ist bekannt für ihre Expertise in sämtlichen herzchirurgischen Eingriffen im Erwachsenenalter - mit Ausnahme der Transplantationschirurgie.

Die herzmedizinischen Kliniken am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt übernehmen seit über 40 Jahren eine führende Rolle in der kardiovaskulären Medizin und haben sich als überregionales Kompetenzzentrum etabliert. Sie bilden zusammen eines von acht integrierten Herzzentren in Deutschland.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

