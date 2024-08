RHÖN-KLINIKUM AG

Erstes Halbjahr 2024: RHÖN-KLINIKUM AG setzt gute Geschäftsentwicklung fort

Ausblick bestätigt

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat das erste Halbjahr 2024 mit einem Umsatzplus von 6,5 % auf 775,5 Mio. EUR (H1 2023: 728,2 Mio. EUR) abgeschlossen. Der Konzerngewinn erhöhte sich trotz herausfordernden Marktumfelds um 68,9 % auf 20,6 Mio. EUR (H1 2023: 12,2 Mio. EUR). Von Januar bis Juni 2024 wurden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren 463.111 Patienten ambulant und stationär behandelt, 3,8 % mehr als im Vorjahreszeitraum (H1 2023: 446.022).

Das EBITDA lag mit 49,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (H1 2023: 45,2 Mio. EUR). Der Materialaufwand erhöhte sich, bedingt durch gestiegene Bezugspreise und Erbringung sachkostenintensiver Leistungen, auf 266,2 Mio. EUR (H1 2023: 237,0 Mio. EUR).

"Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein gesundes, leistungsfähiges und wirtschaftlich verantwortungsvoll handelndes Unternehmen. Unsere fünf Klinikstandorte in Bayern, Brandenburg, Hessen und Thüringen sind hochspezialisierte Spitzenkliniken, die sich weiterhin solide entwickeln. Daher sehen wir uns auf die bevorstehende Krankenhausreform gut vorbereitet", sagt Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

Ausblick 2024 bestätigt

Für das aktuelle Geschäftsjahr geht die RHÖN-KLINIKUM AG weiterhin von einem Umsatz in Höhe von 1,6 Mrd. EUR in einer Bandbreite von jeweils +/- 5 % nach oben bzw. unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird mit einem Wert zwischen 110 Mio. EUR und 120 Mio. EUR gerechnet.

Der Ausblick steht unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen in Form von Inflation und Preissteigerungen und unter dem Vorbehalt etwaiger regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur im Jahr 2024.

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 ist im Internet veröffentlicht.

Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 882.000 Patienten behandelt. Über 18.200 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

