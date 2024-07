RHÖN-KLINIKUM AG

Haythem Masry ist neuer Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie

Frankfurt (Oder) (ots)

In der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum Frankfurt (Oder) übernimmt Haythem Masry, bislang Leitender Oberarzt, die Position des Chefarztes. Er wird diese Aufgabe zunächst gemeinsam mit Dr. med. Uwe Schröder ausüben, der sich im November in den Ruhestand verabschiedet.

In der Doppelspitze werden sich die beiden kollegial die Aufgaben teilen, mit dem gemeinsamen Ziel, die Patientinnen und Patienten weiterhin nach den neuesten medizinischen Standards qualitativ hochwertig zu behandeln und junge Ärztinnen und Ärzte umfassend aus- und weiterzubilden.

Der aus dem Gazastreifen stammende Haythem Masry absolvierte sein Medizinstudium an der Charité. 2007 kam er als Arzt in Weiterbildung in das Klinikum Frankfurt (Oder), wo er seine Facharztausbildung für Neurochirurgie abschloss. 2019 wurde er zum Departementleiter des Wirbelsäulenzentrums ernannt und war zuletzt als Leitender Oberarzt im Klinikum tätig.

Haythem Masry verfügt über eine besondere Expertise im gesamten Spektrum der operativen als auch konservativen Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns, der Wirbelsäule und der peripheren Nerven.

Auch zukünftig wird die enge Zusammenarbeit im Neurokompetenzzentrum Brandenburg-Berlin fortgesetzt. Dabei werden alle neurologischen Krankheitsbilder interdisziplinär mit der Klinik für Neurologie, dem Institut für Radiologie und Interventionelle Neuroradiologie sowie der Klinik für Strahlenheilkunde/Radioonkologie auf hohem Niveau behandelt.

"Ich freue mich sehr, dass wir die Chefarztposition aus eigenen Reihen besetzen konnten. Haythem Masry ist in der Region bestens bekannt, er kennt das Klinikum seit vielen Jahren und zeichnet sich durch seine besondere Expertise aus", betont Klinikgeschäftsführer Jan Jakobitz.

"Mit großer Freude blicke ich auf die neue Herausforderung als Chefarzt. Die Klinik für Neurochirurgie besteht aus einem sehr erfahrenen Team und ist mit einer hochwertigen technischen Ausstattung bestens aufgestellt", sagt der neue Chefarzt.

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

