RHÖN-KLINIKUM AG

Exzellente Behandlung für Patienten mit Vorhofflimmern

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut als "Vorhofflimmer-Zentrum" zertifiziert

Bild-Infos

Download

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die Klinik für Kardiologie II wurde nach einem Audit im Juni erneut als Vorhofflimmer-Zentrum von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e. V. (DGK) zertifiziert, nachdem sie diese Auszeichnung bereits im Mai 2020 als eine der ersten Kliniken deutschlandweit erhalten hat. Alle von der DGK zur Re-Zertifizierung geforderten Kriterien wurden dabei erfüllt.

Die zusammenfassende Stellungnahme der Auditoren bescheinigt den Bad Neustädtern eine hohe Behandlungsqualität und -sicherheit sowie eine personell und apparativ hervorragende Ausstattung im Bereich der Katheterablation von Vorhofflimmern. "Die Zertifizierung zeigt, dass wir als Team auf einem exzellenten medizinischen Niveau arbeiten. Mit rund 1.500 Ablationseingriffen im Jahr 2022 ist unsere Klinik als eines der größten deutschen Zentren auf die Behandlung von Herzrhythmusstörungen spezialisiert", sagt Prof. Dr. Thomas Deneke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie II am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Vorhofflimmern gemeinsam richtig behandeln

Vorhofflimmern ist mit etwa 1,8 Millionen Betroffenen die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung in Deutschland. Dabei schlägt das Herz komplett unregelmäßig, was bei vielen Betroffenen deutliche Beschwerden hervorruft. Patienten mit Vorhofflimmern haben zusätzlich häufig ein erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. "Um das Risiko für schwere Folgen vorab einzuschätzen und eine effektive Therapie einzuleiten, ist es enorm wichtig, Vorhofflimmern früh zu erkennen", sagt Prof. Deneke.

Die beste Chance auf eine dauerhafte Rhythmusstabilisierung bietet die Katheterablation. Bei diesem Verfahren wird zielgenau verödet wodurch das Herz wieder in den Takt gebracht werden kann. In der Klinik für Kardiologie II am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt führt diesen Eingriff Prof. Deneke gemeinsam mit seinem Team der Rhythmologie durch. "Der Eingriff erfolgt besonders schonend. Über die Leistenvene wird ein Katheter in das Herz eingeführt, erklärt Prof. Deneke. Durch diese Katheter lassen sich gestörte Leitungspfade und "falsche Zündkerzen" veröden. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen am Campus trägt zusätzlich zu einer erfolgreichen Patientenversorgung von höchster Behandlungsqualität bei.

Fachsymposium: Kardio Intermezzo

Das "Kardio Intermezzo 2023" findet in diesem Jahr zum mittlerweile siebten Mal statt. Am 29. und 30. September 2023 richtet sich die Fortbildungsveranstaltung in der Stadthalle Bad Neustadt mit einem abwechslungsreichen Programm an ärztliches, pflegerisches und therapeutisches Personal. In zahlreichen Übersichtsreferaten, Workshops und Diskussionsrunden beschäftigt sich das diesjährige Fachsymposium unter dem Motto "Kardiologie & Kardiochirurgie goes Crossover" schwerpunktmäßig mit der Diagnostik und Therapie von Herzklappenerkrankungen. Weitere Informationen unter www.kardio-intermezzo.de.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell