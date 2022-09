DeFacto

Die "Back to the City" Herbstkollektion - jetzt exklusiv bei DeFacto

Istanbul (ots)

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Langsam färben sich die Blätter und der Sommer zieht aus. Höchste Zeit also, dass sich auch die Mode der neuen Jahreszeit anpasst.

DeFacto bringt mit den Designs der jüngsten Kollektion "Back to the City" jetzt frischen Wind ins Spiel. Lebendig und stilecht - so kann der Herbst in der Stadt beginnen. Ob echter Hingucker in Grün-, Fuchsia- oder Erdton, ob schicke Leopardenmuster oder sanfte Farben auf eleganten Kleidern - mit der "Back to the City" Kollektion von DeFacto ist Frauen die Aufmerksamkeit gewiss. Doch nicht nur das. Wer es besonders ausgefallen mag, wird mit neonfarbenen Anzügen, zeitlosen Blazerjacken und figurbetonenden Gilet-Kleidern voll auf seine Kosten kommen.

Auch der unvergessenen Büroatmosphäre der legendären 80er-Jahre wird mit individuellen Designs gedacht. Besondere Erwähnung finden hier die dominierenden Farben rot und schwarz, aber natürlich auch die cremefarbenen Midiröcke. Coole Schlaghosen und attraktive Hemden komplettieren das Angebot der neuen "Back to the City" Kollektion für Frauen.

Männer dürfen sich ebenfalls auf neue Looks von DeFacto freuen. Bei ihnen treffen lässige Chinohosen auf geschmackvolle Blazer, während die Kombination aus karierten Hemden und beständigen Jeanshosen vor allem im Herbst für Aufsehen sorgt. Für kältere Temperaturen und ungemütliches Wetter stehen kuschelige Pullover mit Streifen- und Reißverschlussdetails bereit.

Alle DeFacto-Bekleidungsprodukte finden Sie auch online unter www.defacto.com, in Ihrer DeFacto-App oder beim Einzelhändler Ihres Vertrauens.

Über DeFacto

Gegründet im Jahr 2005 hat sich DeFacto mittlerweile zu einem großen Player der Modebranche entwickelt. Auch heute arbeitet das Label tagtäglich daran, seine Visionen umzusetzen und zu einer globalen Marke aufzusteigen. DeFacto trifft seine Kund*innen in über 500 Geschäften in 33 Ländern, die durch Online-Aktivitäten in weiteren 93 Staaten ergänzt wird. Unter dem Dach von DeFacto Technology arbeitet die Firma mitsamt eines Entwicklungsteams aus 250 Personen derzeit daran, innovative Infrastrukturen für Omnichannel-Technologien zu implementieren. Nach dem weltweit ersten Smart Store seiner Art im Jahr 2019 führte DeFacto als Ergebnis seiner Digitalisierungsstrategie das Konzept des Phygital Store ein. Dabei soll Verbrauchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis geboten werden, das physische und digitale Komponenten geschickt miteinander verbindet. Inzwischen wurden weltweit erfolgreiche Untermarken wie etwa DeFacto COOOL, DeFacto FIT, DeFacto Modeste, DeFacto LIFE, DF PLUS sowie Fall in Love eingeführt, die sich stets an den Wünschen und Anforderungen der Kund*innen ausrichten. Als Unterzeichner des Global Compact und der Women's Empowerment Principles (WEP) der Vereinten Nationen sowie als Mitglied der Better Cotton Initiative kommt DeFacto auch seinen sozialen und ökologischen Verpflichtungen entschlossen nach.

