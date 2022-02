Old Spice

Duftnews von Old Spice - die neue Linie Night Panther und ein neues Produktdesign wecken deine wilde Seite!

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Spoiler alert - Männer, 2022 wird wild! Ein neuer, umwerfender Duft nach spritziger Bergamotte, betörender Vanille, frischer Grapefruit und Pflaume liegt in der Luft, bereit den Großstadtdschungel zu erobern: Old Spice Night Panther. Wer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Abwechslung im tristen (Duft-)Alltag ist, sollte nun tief einatmen und sich ganz auf seine manntastischen Instinkte verlassen. Also aufgepasst liebe Männer, der Winterschlaf ist vorbei! Jetzt heißt es: Nasen in die Luft, Duft wittern und die Fährte aufnehmen - der nächste Store mit Old Spice Deo Sticks ist garantiert nicht weit.

Mit coolem, neuen Tattoo-Artwork auf dem Verpackungsdesign sind die neue Linie Night Panther und der bereits beliebte Duft Wolfthorn gekommen, um zu bleiben. So streift Mann nach nur einem Swipe künftig nicht mehr als einsamer Wolf, sondern als Rudeltier durch die Straßen.

Auch die anderen Old Spice Deo Sticks verfeinern jede Katzenwäsche. Dank der trockenen Anwendung bändigen sie noch so widerstandsfähige Gerüche unter den Achseln auch ohne nerviges trocken wedeln. Mit 6 cm Auftragefläche ist der Stick zudem breiter als jede andere Deo-Kontaktform und benötigt nur einen Swipe zum unverwechselbaren Frischegefühl.

Während die Nase sich bei herkömmlichen Technologien nach einiger Zeit an den Duft gewöhnt und ihn nicht mehr wahrnimmt, sind alle Old Spice Düfte nicht zu zähmen! Mit der Anti-Fade-Dufttechnologie wird der Duft dank geruchsbekämpfender Donut- Duftmoleküle immer wieder freigesetzt, sobald unmännlicher Geruch entsteht.

NIGHT PANTHER: Erweckt die wilde Seite in dir! Night Panther betört mit spritzigen Noten aus Bergamotte und Grapefruit, fruchtiger Pflaume und Vanille. Ein starker Duft für echte Kerle! Ab März ist Night Panther bei Müller und Globus sowie online bei Amazon erhältlich. Deo Stick und Body Spray je 2.99 EUR UVP*.

WOLFTHORN: Auch der beliebte Duft Wolfthorn bekommt ein wildes Update im Tattoo-Look! Mit belebenden Zitrusnoten, tropischer Mango und Maracuja sowie sinnlichen Vanille- und Moschusnuancen setzt Wolfthorn animalisch-männliche Kräfte frei. Unter anderem bei Kaufland sowie online bei Amazon erhältlich. Deo Stick und Body Spray je 2.99 EUR UVP*, Duschgel 2.49 EUR UVP*.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Preise liegen im Ermessen des Handels.

Original-Content von: Old Spice, übermittelt durch news aktuell