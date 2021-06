VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH

Urlaubsfeeling für Zuhause gewinnen: VILSA-BRUNNEN verlost Strandkörbe für die perfekte Erholung im eigenen Garten!

Bruchhausen-Vilsen (ots)

An der frischen Luft ganz windgeschützt die Wärme der Sonne und die Ruhe der Natur genießen - ein Strandkorb sorgt auch im eigenen Garten für das nötige Urlaubsfeeling! Mit VILSA Plus Lemon holen sich VILSA Käufer jetzt nicht nur einen spritzigen Durstlöscher, sondern auch einen von drei hochwertigen VILSA Strandkörben nach Hause. Die Teilnahme am großen Sommer-Gewinnspiel ist ganz einfach: Im Zeitraum vom 01. Juni bis 30. September 2021 VILSA Plus Lemon kaufen, den Kassenbon auf www.vilsa.de hochladen und vielleicht schon bald im eigenen Strandkorb entspannen!*

VILSA Plus Lemon sorgt für natürliche Erfrischung an heißen Sommertagen

Die Basis von VILSA Plus Lemon ist reines VILSA Mineralwasser. Dieses stammt aus einer tiefen Quelle, die seit Jahrtausenden von dicken Tonschichten vor der Außenwelt und schädlichen Umwelteinflüssen bewahrt wird. Mit einem Hauch natürlichem Zitronengeschmack und Kohlensäure versetzt, sorgt VILSA Plus Lemon für einen erfrischendes Trinkerlebnis. Der Durstlöscher kommt ganz ohne Zucker, Süß- und Farbstoffe, künstliche Aromen und auch Kalorien aus und ist damit ein leichtes Erfrischungsgetränk für den Sommer. Perfekt für einen entspannten Nachmittag im Strandkorb!

VILSA Plus Lemon lässt sich aber bei jeder Gelegenheit genießen: Denn es ist, genau wie das gesamte VILSA Produktsortiment, in verschiedenen Gebinden erhältlich. Dazu gehören sowohl nachhaltige Mehrweg-Flaschen aus Glas- und PET als auch leichte Einweg-Gebinde, die aus 100 Prozent recyceltem PET bestehen und so höchste Rohstoffverwertung und Produktsicherheit gewährleisten.

VILSA Plus Lemon Tipp: Für einen zusätzlichen Frischekick lässt sich das Erfrischungsgetränk perfekt mit einer Zitronen- oder Gurkenscheibe verfeinern. Aber nicht nur als Durstlöscher, sondern auch als Backzutat für einen locker-saftigen Kuchen ist VILSA Plus Lemon ideal. Alle erfrischenden Rezept-Ideen rund um VILSA Plus Lemon gibt es hier: www.vilsa.de/erlebniswelten/vilsa-lemon/

VILSA-BRUNNEN: Aus Liebe zur Natur im Einsatz

Mit VILSA entscheiden sich Käufer nicht nur für ein natürlich reines Naturprodukt, sondern auch ein rundum nachhaltiges Unternehmen! Bereits in vierter Generation gehört größtes Engagement für die Natur zu der Firmenphilosophie des Mineralbrunnens. Das VILSA Mineralwasser ist seit Sommer 2019 durch die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. bio-zertifiziert. Einen weiteren Meilenstein, den das Unternehmen VILSA-BRUNNEN im Sinne der Nachhaltigkeit erreicht hat: Mit Beginn des Jahres 2021 ist das Unternehmen am Standort Bruchhausen-Vilsen und die Marke VILSA mit all ihren Produkten klimaneutral.

* Die Verlosung der Strandkörbe findet nach Ablauf des Teilnahmezeitraums, 30.09.2021, statt. Weitere Informationen zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter vilsa.de/strandkorb-gewinnspiel-2021.

Original-Content von: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, übermittelt durch news aktuell