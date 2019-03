Spür die Natur - Der große VILSA-Test

VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH

Mit REWE ist es VILSA gelungen, einen der bedeutendsten Händler in Deutschland für eine nationale Listung von VILSA-Mineralwasser zu begeistern. Nun gibt es exklusiv bei REWE die Möglichkeit, VILSA-Mineralwasser zu testen. Ganz nach dem Motto: zufrieden oder Geld zurück. In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai kann in allen teilnehmenden REWE Märkten bei der Probieraktion mitgemacht werden. Deutschland testet! Da Probieren bekanntlich über Studieren geht, gibt es bei der Aktion die Wahl zwischen den Sorten classic, medium und naturelle des VILSA-Mineralwassers. Bei Nichtüberzeugen einfach den Kassenbon hochladen und das Geld erstattet bekommen. Das zeitgemäße Design der 1-Liter-PET-Einwegflasche bietet viele Vorteile, da es perfekt zum aktuellen Convenience-Trend passt. Durch die optimale Gebindegröße liegt die VILSA-Flasche gut in der Hand und ist der ideale Begleiter für Nahversorger und To-go-Liebhaber. In den teilnehmenden REWE Märkten machen Flaschenstülper, Aktionsdisplays und Ladenfunk-Spots auf die VILSA-Probieraktion aufmerksam. Natürlich rein Das Geheimnis von VILSA-BRUNNEN liegt in der seit Jahrtausenden geologisch geschützten Reinheit des Mineralwassers. So ist es von Natur aus mild und neutral im Geschmack und besonders bekömmlich. Zusätzlich eignet VILSA-Mineralwasser sich perfekt für eine natriumarme Ernährung und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung. Diese Natürlichkeit kann während des Aktionszeitraums bei allen teilnehmenden REWE Märkten getestet werden. Spür schon jetzt die Natur unter www.vilsa.de

