Die neue LONGINES ULTRA-CHRON mit automatischem Hochfrequenzkaliber / Präzision, Pioniergeist und Zeitmessung! Die Renaissance einer Hochfrequenz-Ikone

Saint-Imier / Riesenbeck (ots) - Anlässlich der Longines FEI Jumping Euorpean Championship war die Elite des europäischen Springsports fünf Tage lang in Riesenbeck zu Gast. Europameister wurde Andre Thieme auf DSP Chakaria. Der Deutsche setzte sich gegen den Schweizer Martin Fuchs auf Leone Jei und dem Schweden Peder Fredricson auf Catsch Me Not S in einem ...

mehr