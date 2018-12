Deutschlands Bester: Sebastian Weschenbach schließt seine Ausbildung zum Verkäufer mit Top-Ergebnis ab

Bei seiner Abschlussprüfung zum Verkäufer hat Sebastian Weschenbach aus Windeck (NRW) 100 von 100 möglichen Punkten erzielt. Für diese außergewöhnliche Leistung zeichnete ihn in Berlin der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aus. DIHK-Präsident Eric Schweitzer gratulierte Top-Azubi... mehr Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Bei seiner Abschlussprüfung zum Verkäufer hat Sebastian Weschenbach aus Windeck (NRW) 100 von 100 möglichen Punkten erzielt. Für diese außergewöhnliche Leistung zeichnete ihn in Berlin der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aus.

Sebastian Weschenbach aus Windeck im Bergischen Land hat die IHK-Abschlussprüfung im Beruf Verkäufer als bundesweit bester Prüfungsteilnehmer bestanden. Er erzielte die maximal mögliche Punktzahl von 100. Dieses Kunststück gelang im gesamten Jahr 2018 außer ihm nur zwei weiteren Azubis - von insgesamt 300.000. "Ich hatte nach der Prüfung schon ein gutes Gefühl", sagte der 21-Jährige. "Als ich dann das Ergebnis gesehen habe, war ich aber erst einmal fassungslos." Bei der Landesbestenehrung in Köln gratulierte ihm NRW-Ministerpräsident Armin Laschet persönlich. Gestern war der ALDI SÜD Azubi zur "Nationalen Bestenehrung in IHK-Berufen" eingeladen. Die Festrede im Berliner MARITIM Hotel hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Seine Ausbildung bei ALDI SÜD startete Sebastian Weschenbach, nachdem er die Realschule in Waldbröl besucht und am Kaufmännischen Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg seine Fachhochschulreife erworben hatte. Seine praktische Ausbildung absolvierte er in den ALDI SÜD Filialen in Waldbröl. Der Standort liegt rund 50 Kilometer östlich von Bonn und gehört zum Einzugsgebiet der ALDI SÜD Regionalgesellschaft Sankt Augustin. Die Theorie lernte er am Kaufmännischen Berufskolleg Oberberg in Waldbröl. "Nach der Ausbildung zum Verkäufer habe ich im dritten Ausbildungsjahr die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel begonnen. Danach möchte ich ein duales Studium beginnen, am liebsten in Kooperation mit ALDI SÜD", so der Azubi.

Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD ist stolz auf die Leistung des Azubis. "Der Erfolg unserer Auszubildenden zeigt uns, dass wir mit unserem Engagement in Sachen Ausbildung auf dem richtigen Weg sind", sagt Kamila Kwasny, Leiterin HR Marketing bei ALDI SÜD.

Gute Übernahmechancen

ALDI SÜD engagiert sich stark in der Ausbildung. Die Regionalgesellschaften bilden Fach- und Nachwuchskräfte für den Einzelhandel aus - aktuell rund 5200 - und arbeiten vielerorts eng mit Schulen zusammen. Für den beruflichen Einstieg bietet die Unternehmensgruppe ausgezeichnete Perspektiven. Auszubildende erwartet ein attraktives Gehalt plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine optimale Einarbeitung sowie eine intensive Betreuung. Mit dem Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung eröffnen sich bei überzeugendem Engagement gute Übernahmechancen. Zu den Einstiegsmöglichkeiten gehören unter anderem folgende Ausbildungen:

- Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel (m/w/x) - Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel mit Erwerb der Fachhochschulreife (m/w/x) - Kaufmann für Büromanagement (m/w/x) - Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/x) - Abiturientenprogramm zum Geprüften Handelsfachwirt (m/w/x) - Duale Bachelorstudiengänge BWL, Management, Handel

ALDI SÜD legt großen Wert darauf, dass Azubis nicht nur eigenverantwortlich und kundenorientiert arbeiten, sondern auch Spaß an ihrem Job haben. Deshalb können bereits Schülerinnen und Schüler an Praxistagen oder in Praktika bei ALDI SÜD reinschnuppern und prüfen, ob ihnen die Arbeit im Handel gefallen könnte.

Spannende Einblicke gibt es auch bei Instagram zu sehen unter #aldicrew und #aldiazubi. Weitere Informationen zu Ausbildung und Karriere bei ALDI SÜD: karriere.aldi-sued.de

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de

Pressematerial: aldi-sued.de/presse

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell