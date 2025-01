Mehr sparen mit REWE Bonus: Euros statt Punkte - Bonusprogramm für individuelle Vorteile / Neues Vorteilsprogramm ist für REWE der nächste Schritt innerhalb der digitalen Angebotskommunikation

REWE Markt GmbH

"REWE Bonus" heißt das neue Vorteilsprogramm von REWE in der REWE App. Ab dem 29. Dezember 2024 belohnt es teilnehmende Kund:innen gezielt für ihren Einkauf in den bundesweit über 3.800 REWE-Märkten und im REWE Onlineshop. Über verschiedene Programmbestandteile erhöht sich dabei das gesammelte Bonus-Guthaben direkt in Euro statt in Punkten. Diese neue Sammelmechanik - ohne Umrechnung in Punkte - ist im deutschen Lebensmitteleinzelhandel bisher einzigartig. Das Guthaben kann in Teilen oder komplett per einfachem Scan an der Kasse eingelöst werden. Zusätzlich bleiben mehr als 300 Wochenangebote auch weiterhin für alle Kund:innen verfügbar.

"Die Wünsche unserer Kund:innen sind Maßstab unseres Handelns. Mit der REWE App und REWE Bonus können wir ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser erfüllen und gezielt Angebote unterbreiten, die für sie und ihren Alltag wirklich relevant sind", sagt Peter Maly, REWE Group Vorstand und COO REWE. "Wir setzen auf neueste Technologie für personalisierte Angebote. Direkte Ansprache über die App entspricht den heutigen Konsumgewohnheiten. Internationale Beispiele belegen deren Erfolg. Unser Ziel ist es, stabile langfristige Beziehungen zu unseren Kund:innen auf- und auszubauen."

REWE Bonus als zentrale Ergänzung zur REWE App

Die REWE App bietet bereits zahlreiche Services: Sie gibt einen Überblick über die Angebote und beinhaltet den digitalen Handzettel. Außerdem ist sie Zugang zum Onlineshop (Liefer- und Abholservice) und zur umfangreichen REWE Rezeptwelt mit Ernährungstipps, ermöglicht einen digitalen Einkaufszettel und den E-Bon sowie die Teilnahme an Scan&Go. Mit REWE Bonus ist die App ab sofort ein vollumfänglicher und praktischer Alltagsbegleiter - der "REWE Markt für die Hosentasche".

REWE hat in den vergangenen Jahren massiv auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt - wohl stärker als jeder andere Wettbewerber im Lebensmitteleinzelhandel. Diese digitalen Innovationen und der Einsatz von KI sind entscheidend, um effizient und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und das Einkaufserlebnis immer weiter zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist das Pick&Go-Konzept, das es Kund:innen ermöglicht, ohne Wartezeiten an der Bandkasse einzukaufen. Darüber hinaus leistet die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von REWE: Die Umstellung von gedruckten Prospekten auf digitale Angebotskommunikation spart seit Juli 2023 jährlich über 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen kWh Energie ein.

Bis einschließlich Samstag, den 28. Dezember, konnten REWE-Kund:innen noch PAYBACK-Punkte in den REWE- und nahkauf-Märkten sammeln und einlösen. Vom 29. Dezember an behalten die PAYBACK-Punkte selbstverständlich ihre Gültigkeit. Sie können dann nur nicht mehr bei REWE und nahkauf eingelöst werden, sondern nur noch bei anderen PAYBACK-Partnern.

Die Programmbestandteile im Detail:

Bonus-Aktionen: Wöchentlich bietet REWE neue Aktionen, bei denen sich Euro-Guthaben sammeln lässt. Teilnehmende Kund:innen scannen dafür einfach die REWE App an der Kasse. Aktuelle Bonus-Aktionen sind in der REWE App und direkt im Markt ersichtlich.

Bonus-Coupons: Für einzelne Marken, Sortimente, Artikel oder ganze Einkäufe: REWE Bonus-Teilnehmende erhalten wöchentlich Coupons in der App, die ihren Vorlieben entsprechen. Einfach Coupons aktivieren und zusätzliche Euros sammeln.

Bonus-Booster: Je mehr jemand im laufenden Monat einkauft, desto höher ist jeweils der Coupon im Folgemonat. So sind bis zu 10% Bonus-Guthaben auf den nächsten Einkauf möglich. Das aktuelle Monatsumsatz-Level ist jederzeit in der REWE App ersichtlich.

Einlösen: REWE Bonus-Teilnehmer:innen können das Bonus-Guthaben für einen REWE-Einkauf ihrer Wahl einlösen. Einfach den Wunschbetrag im Guthaben-Bereich der REWE App auswählen und an der Kasse scannen. Das Einlösen ist sowohl im Markt als auch beim REWE Liefer- oder Abholservice möglich.

Mit einem Umsatz von 30,6 Mrd. Euro (2023), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Die Rewe Markt GmbH ist Teil der genossenschaftlich organisierten REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Die 1927 gegründete REWE Group erzielte 2023 einen Gesamtumsatz von über 92 Milliarden Euro und beschäftigt rund 390.000 Mitarbeitende in 21 europäischen Ländern.

Zur REWE Group gehören neben REWE und nahkauf auch weitere starke Marken, wie zum Beispiel die Baumarktkette toom, die Discounter Penny sowie die Touristikunternehmen DERTOUR, ITS und Meier´s Weltreisen.

