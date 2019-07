REWE Markt GmbH

Erstmals Exklusiv-Produkt im REWE Paketservice erhältlich

Sonderaktion zur Premiere: Fürstlich grillen mit dem Top-Grill vom Partner "Grillfürst"

Grillkönige, Barbecuemeister und Bruzzel-Champions - Grillen ist heute anspruchsvoller denn je geworden. Dabei zeigt das aktuelle Highlight des REWE Paketservice, dass bestes Grillen auch zu bezahlbaren Preisen möglich ist, ohne an der Qualität zu sparen. Auf REWE.de ist jetzt mit dem Gasgrill "Grillfürst G310" erstmals ein exklusives Produkt im REWE Paketservice zum Einführungspreis erhältlich.

Der neu entwickelte Grill ist ausgestattet mit einem Hochtemperatur-Infrarotbrenner, drei langlebigen Edelstahlbrennern, einem Sichtfenster in der doppelwandigen Haube, einer komplett gusseisern ausgestatteten Grillfläche, beleuchteten Bedienelementen und vielen weiteren Funktionalitäten. Statt regulär 599 Euro kostet der auf REWE.de erhältliche "G310" zur Einführung lediglich 399 Euro. Das Angebot ist ausschließlich auf REWE.de erhältlich.

"Mit dem Grill sind hohe Grilltemperaturen für ansprechende Brandings sowie niedrige Temperaturen für indirektes Grillen möglich. Wir haben gemeinsam mit dem REWE-Team Wert gelegt auf hochwertige Materialien für dauernden Grillspaß über viele Jahre, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und viele praktische Details", erklärt Ralf Geishauser, Geschäftsführer von Grillfürst. Ansprüche, die sich mit denen von Bassel Soukar, Leiter Marktplatz bei REWE digital, decken: "Bei unserer Partnerauswahl achten wir darauf, dass höchste Anforderungen an Kundenservice, Qualität und Sicherheit erfüllt werden. Letztlich müssen wir beim Online-Einkauf dieselben hohen Standards erfüllen, die unsere Kunden aus dem täglichen Einkauf in den REWE-Märkten vor Ort gewohnt sind."

Ausgewählte Partner stehen für hohen Standard

Seit Anfang 2018 können Kunden auf REWE.de zusätzlich zum REWE Lieferservice und REWE Abholservice auch Partner-Produkte per Paket bundesweit nach Hause bestellen. Seit dem Start ist das Angebot sukzessive ausgebaut worden. Heute sind rund 50 Partner rund um Lebensmittel, Küche und Haushalt vertreten. Die aktuell rund 120.000 Produkte werden vom REWE-Team eigens kuratiert und anhand fester Qualitätsvorgaben ausgewählt. Der Paketservice ist Teil des Omnichannel-Gedankens, denn Kunden wollen heute zeit- und ortsunabhängig individuell ihre Einkäufe erledigen. Das ermöglicht REWE auf unterschiedlichsten Wegen: im Markt, per App oder per Web bestellen und dann beliefert werden, selbst abholen, selbst einkaufen und erweitertes Sortiment geschickt bekommen.

Weitere Informationen: www.rewe.de/service/paketservice

Über REWE E-Commerce:

Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig - sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit an über 90 Standorten verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über 70 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservice bundesweit online bestellbar.

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

