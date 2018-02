REWE hat ausgezeichnete Fleischtheken

Köln (ots) - "Fleisch-Star"-Preise gehen an Märkte in Hamburg, Aachen und Würselen

Gleich in drei Kategorien gewinnt REWE im Wettbewerb "Fleisch-Star 2018". Der Lebensmitteleinzelhändler, der in Deutschland rund 3.500 Märkte betreibt, unterstreicht damit seine führende Kompetenz bei Fleisch- und Wurstwaren. Die Verleihung fand am Mittwoch (21.02.) im Rahmen des 26. Fleischkongresses im Kameha Grand Hotel in Bonn statt.

REWE Center in Altona begeistert mit Eigenproduktion und Beratung

In Hamburg-Altona finden Kunden das beste Fleisch- und Wurstsortiment unter den Verbrauchermärkten. Denn das REWE Center in der Hansestadt (Max-Brauer-Allee 59) hat den "Fleisch-Star 2018" in der Kategorie "über 5.000 Quadratmeter" Verkaufsfläche gewonnen. Vielfalt, Frische, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit - das sind die Grundsätze des Marktes. 45 Service-Mitarbeiter hinter der Frischetheke kümmern sich um das Wohl der Kunden und sind stolz darauf, eine der besten Fleischtheke Deutschlands in ihrem Markt zu haben. Der Fokus der Service-Abteilung liegt auf der Eigenherstellung, darunter zum Beispiel die Produktion und das Räuchern von eigener Wurstware.

In der 26 Meter langen Bedientheke des Center-Marktes werden den Kunden bis zu 250 unterschiedliche Fleischartikel in bester Qualität sowie ein vielfältiges Wurstsortiment geboten. Dieses reicht von internationalen Spezialitäten bis hin zu der hauseigenen Marke "Made in Altona". Das außergewöhnliche und vielfältige Sortiment umschließt unter anderem Kikok-Hähnchen, Dry-Aged-Rind, französisches Boeuf-Rindfleisch und Iberico-Schwein. Besonderes herausstechend sind die kreativen, selbstgemachten Produkte. Steven Schröder-Pommerenke, Leiter der Produktion, stellt sicher, dass die mehr als 40 unterschiedlichen Wurst- und Fleischsorten regional, nachhaltig und frisch hergestellt werden: "Wir begeistern mit außergewöhnlichen Sortimenten, Frische und Service." Darüber hinaus legt das Team großen Wert auf die Präsentation der Fleisch- und Wurstspezialitäten, die dazu beiträgt, den Kunden das vielseitige Angebot auf ansprechende Weise zu zeigen. Zusammen mit der kompetenten und individuellen Beratung durch die Servicemitarbeiter finden Kunden so immer das Richtige.

Die Ausbildung der Mitarbeiter liegt den Führungskräften des REWE Centers sehr am Herzen: Ein modernes Schulungszentrum für den Beruf Metzger und Fachverkäufer zeigt den Lernenden, wie die Produkte fachgerecht hergestellt werden und die Qualität gesichert wird. Ingo Steffen, Metzger in der Produktion, ist begeisterter Trainer der Nachwuchsmannschaft: "Wir freuen uns, unser Fachwissen über Fleisch- und Wurstwaren weiterzugeben und so engagierte und gut geschulte Mitarbeiter ausbilden zu können."

REWE Stenten in Aachen bietet 600 frische Wurst- und Fleischspezialitäten an

In der Kategorie der Supermärkte zwischen 2.500 und 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche konnte sich der REWE-Markt Stenten in Aachen mit seiner Fleischtheke gegen die Mitbewerber durchsetzen. Frische, Qualität, Produktvielfalt und Leidenschaft für den Beruf: Das ist das Motto von REWE Stenten. Seit 66 Jahren betreibt die Kaufmannsfamilie ein Lebensmittelgeschäft, welches im Laufe der Zeit von 50 auf 3.600 Quadratmeter gewachsen ist. Drei Generationen und ein starkes Team kümmern sich um das Wohl der Kunden.

Die Serviceabteilung steht im REWE-Markt Stenten im Fokus und bietet den Kunden täglich um die 600 frische Wurst- und Fleischspezialitäten. Dabei überzeugen vor allem die kreativen, selbstgemachten Produkte wie die eigenen Wurst- und Fleischsalate, Burger und Hotdogs sowie eigene Frikadellen und Schweinebraten. Auch spezielle Fleischsorten dürfen in der Auswahl nicht fehlen, darunter Salzwiesen-Lamm aus Irland oder Iberico-Schwein.

Unterstützung erhält das Team von den "Steakern": Die Metzger und Steakexperten Patrick Corbusier und Heiko Kroll stehen bei REWE Stenten für Qualität, Vertrauen und gute Beratung. Auf einem eigenen Youtube-Channel (YT/Rewe Stenten) stellen sie Erklärvideos und Kochtipps für die Kunden zur Verfügung und teilen ihr Wissen in drei Steak-Ratgeber-Heften. Durch die Nutzung von Plattformen wie Facebook und Youtube erreicht das REWE-Stenten-Team auch neue Zielgruppen.

Darüber hinaus veranstaltet REWE Stenten regelmäßig Gourmet-Abende mit passender Wein- oder Bierberatung zum Fleisch sowie Steak-Schulungen für die Mitarbeiter, um stetiges Fachwissen für die Kunden bereitstellen zu können. Die Erstsemester-Rallye der Fachhochschule Aachen betreut das Service-Team sogar mit einer eigenen Station, die von bis zu 600 Studenten pro Tag besucht wird.

REWE-Auszubildender in Würselen gewinnt "Fleisch-Star Talent"

Patrick Jansen ist die beste Nachwuchskraft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel für Fleisch und Fleischprodukte. Der junge Auszubildende arbeitet bei REWE Nepomuck in Würselen und wurde im Rahmen des Branchenpreises "Fleisch-Star 2018" in der Kategorie "Verkauf" ausgezeichnet.

Der 20-Jährige wird zum Fleischer ausgebildet und ist überglücklich: "Es war ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher Wettbewerb und hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Natürlich bin ich nun stolz darauf, mich ab jetzt die beste Nachwuchskraft Deutschlands nennen zu dürfen. Zudem hatte ich die Möglichkeit zu zeigen, dass ich mit vollem Einsatz und Willen hinter meinem Beruf stehe." Gemeinsam mit 19 weiteren Kandidaten hat er im Rahmen des Wettbewerbs ein zweitägiges Assessment Center in der "food akademie" Neuwied durchlaufen. Dabei galt es vor einer Fachjury in Wissen, handwerklichem Können, aber auch in Teamfähigkeit und Kreativität zu bestehen. Die Belohnung: 1.000 Euro Preisgeld.

Der "Fleisch-Star" wird jährlich von der Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis" ausgerichtet.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen:

REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell