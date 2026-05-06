Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik

OTWorld 2026: Prominente Perspektiven auf moderne Hilfsmittelversorgung

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Dortmund, Leipzig (ots)

Moderne orthopädietechnische Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Prothesen oder Rollstühle ermöglichen Mobilität, Selbstständigkeit und Teilhabe - im Alltag ebenso wie im Leistungssport. Wie unterschiedlich diese Versorgung wirkt und welche Rolle sie im Leben der Nutzer spielt, zeigen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten auf der OTWorld 2026. Vom 19. bis 22. Mai kommen in Leipzig Fachleute aus mehr als 90 Ländern zusammen, um sich in Weltkongress und auf der internationalen Fachmesse über aktuelle Entwicklungen in der Hilfsmittelversorgung auszutauschen. Prominente Nutzer bringen dabei ihre persönlichen Erfahrungen ein - auf der Bühne, in Gesprächen und direkt an den Messeständen der Aussteller.

Zu den Gästen der OTWorld 2026 zählen unter anderem der Schauspieler, Comedian und Moderator Tan Çaglar, die Armprothesen-Expertin Lara Wilkin und der Extrembergsteiger Hari Budha Magar, die bei der Eröffnung auftreten. Darüber hinaus werden bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Öffentlichkeit wie die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick, Handball-Weltmeister Pascal Hens, die Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi sowie die Florettfechterin Anne Kleibrink erwartet. Auch Para-Sportler und Nutzer moderner Prothesentechnik wie Markus Rehm sowie die Lipödem-Aktivistinnen Vanessa Reins und Caroline Sprott bringen ihre Perspektiven auf Versorgung und Teilhabe ein.

Drei besondere Gäste bei der Eröffnung der OTWorld 2026

Zur Eröffnung der OTWorld am 19. Mai zwischen 16:45 und 18:00 Uhr setzen drei besondere Persönlichkeiten inhaltliche Impulse: Durch die Veranstaltung führt der Schauspieler, Comedian und Moderator Tan Çaglar. Der Rollstuhlnutzer zählt zu den bekanntesten Stimmen für Inklusion in Deutschland und bringt seine Perspektive auf Teilhabe und gesellschaftliche Sichtbarkeit ein. Mit Lara Wilkin steht eine Referentin des Weltkongresses auf der Bühne, die nach einer Unterarmamputation ihre eigene Erfahrung aktiv in Forschung und Praxis einbringt. So gründete sie ein internationales Netzwerk für Betroffene und widmet sich seither der Weiterentwicklung der Armprothetik. Zur Eröffnung präsentiert sie eine mit ihrer Prothesenhand erstellte Zeichnung, die ihren Blick auf 50 Jahre OTWorld sichtbar macht. Der Träger des Most Excellent Order of the British Empire Hari Budha Magar zeigt, welche Möglichkeiten entstehen können, wenn individuelle Entschlossenheit und moderne Hilfsmittelversorgung zusammenkommen: Der beidseitig oberschenkelamputierte Bergsteiger bestieg als erster Mensch mit dieser Einschränkung die jeweils höchsten Gipfel aller sieben Kontinente, darunter den Mount Everest, und vollendete diese Serie im Januar 2026 mit der Besteigung des Mount Vinson in der Antarktis. Für seine Klettertouren nutzt Magar zusätzlich verkürzte Prothesen, sogenannte Stubbies, für besonders technische oder vereiste Passagen.

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Franziska van Almsick: Spitzensport, Motivation und nachhaltige Leistungsfähigkeit

Franziska van Almsick ist am Mittwoch, 20. Mai 2026, ab 10.30 Uhr am Stand von Bauerfeind in Messehalle 5 (D06) zu Gast. Im Gespräch mit Rainer Berthan, Vorstandsvorsitzender der Bauerfeind AG, blickt die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin auf ihre Karriere im Leistungssport zurück und spricht über Voraussetzungen für nachhaltige Leistungsfähigkeit. Dabei geht es auch um den Umgang mit Krisen, die Bedeutung von Förderung und die Menschen hinter sportlichem Erfolg. Heute engagiert sie sich unter anderem mit ihrer Stiftung dafür, dass möglichst jedes Kind in Deutschland sicher schwimmen lernt, und ist Aufsichtsrätin der Sporthilfe.

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Pascal Hens: Erfahrungen aus Leistungssport und Umgang mit Verletzungen

Bereits am Dienstag, 19. Mai 2026, ab 14 Uhr spricht Pascal Hens am Stand von Bauerfeind in der Messehalle 5 (D06) über seinen Weg in den Spitzensport. Der Handball-Weltmeister äußert sich über Erfolge und Herausforderungen sowie über den Umgang mit Verletzungen. Zudem berichtet er über seine Erfahrungen mit medizinischen Hilfsmitteln und seinen beruflichen Wechsel ins Fernsehen.

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Anne Kleibrink: Olympische Perspektive am SPORLASTIC-Stand

Die deutsche Florettfechterin und Olympiateilnehmerin Anne Kleibrink freut sich am Mittwoch, 20. Mai 2026, am Messestand von SPORLASTIC (Halle 3, C20/C21) auf den Austausch mit den Fachbesuchern der OTWorld. Zur Standparty am Abend gibt sie im Interview Einblicke in ihren sportlichen Werdegang und die Bedeutung ihrer SPORLASTIC-Hilfsmittel für ihre Erfolge. Im Anschluss hält sie einen kurzen Motivationsvortrag und präsentiert ihre Medaillen. Nach dem Interview und dem Vortrag haben die Besucher zudem die Möglichkeit, Anne Kleibrink beim Meet & Greet persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu machen und Autogramme zu sammeln. Ein weiteres Highlight: Sie bringt ihr Florett mit, sodass interessierte Gäste den Sport selbst ausprobieren und hautnah erleben können.

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Flora Kliem: Höchstleistung und ein schneller Weg zurück in den Sport

Die Para-Bogenschützin Flora Kliem steht für Fokus, Höchstleistung und Durchhaltevermögen. Im Frühjahr 2023 wurde Kliems linkes Bein amputiert - eine Spätfolge eines schweren Unfalls im Jahr 2023, bei dem sie ein Polytrauma erlitt. Heute steht sie dank einer Prothese von Ottobock wieder fest im Leben. Nur wenige Monate nach der Operation qualifizierte sie sich für die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Sie steht an allen vier Messetagen für Gespräche am Stand D30 von Ottobock in Messehalle 3 zur Verfügung.

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Laura Nolte und Deborah Levi: Teamarbeit und Präzision im Spitzensport

Einblicke in den Weg an die Weltspitze geben Laura Nolte und Deborah Levi am Donnerstag, 21. Mai 2026, ab 14 Uhr am Stand von Bauerfeind in Messehalle 5 (D06). Die Olympiasiegerinnen im Zweierbob berichten über die Anforderungen ihres Sports sowie über Teamarbeit, Präzision und Vertrauen als zentrale Erfolgsfaktoren im Spitzensport.

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Andreas Onea: Paralympische Erfahrung und Stimme für Inklusion

Der ehemalige Paralympionike gewann Paralympics-Bronze 2016 sowie zwölf Medaillen bei internationalen Großereignissen. Damit zählt er zu Österreichs erfolgreichsten Para-Schwimmern. Nach einem Autounfall im Kindesalter verlor Onea seinen linken Arm. Heute prägt er als TV-Moderator beim ORF und Speaker die öffentliche Debatte über Inklusion, Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe. Onea moderiert während der OTWorld das Ottobock Showprogramm in Messehalle 3, Stand D20.

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Heinrich Popow: Botschafter des Parasports

Er ist einer der bekanntesten Para-Leichtathleten Deutschlands und holte mehrfach paralympisches Gold. Nach seiner Karriere blieb Popow dem Sport treu, unter anderem als ARD-Experte und Director für Performance Solutions bei Ottobock. Dort setzt er sich unter anderem für die Weiterentwicklung für Sportprothesen und deren Zugänglichkeit ein. Als Initiator der Ottobock Running Clinics gibt Popow sein Wissen an Menschen mit Amputation weiter - ob als Trainer oder Mentor.

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Markus Rehm: Weltrekordhalter und Orthopädietechniker am Össur-Stand

Markus Rehm ist am Mittwoch und Donnerstag (20. und 21. Mai) am Messestand C10 von Össur in der Messehalle 1 präsent. Der Orthopädietechniker-Meister und Leistungssportler verbindet fachliche Expertise mit eigener Erfahrung als Prothesenträger. Er kennt die Anforderungen an Versorgung aus Anwender- und Technikerperspektive. Im Leistungssport trägt er seit vielen Jahren verschiedene Sportprothesen und hält aktuell mit 8,72 Metern den Weltrekord im Weitsprung in der Klasse T64. Auf der OTWorld freut er sich auf den fachlichen Austausch zu Prothesenversorgung in allen Lebenslagen.

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Vanessa Reins: Mit Lipödem und Kompression zum Triathlon

Vanessa Reins lebt seit ihrer Jugend mit einem Lipödem an Armen und Beinen. Erst 2020 begann sie, ihr Leben grundlegend zu verändern: mit konsequenter Ernährung und regelmäßigem Training. Heute nimmt sie erfolgreich an Triathlons teil - stets in medizinischer Kompression. Über ihren Instagram-Kanal "Rundundsportlich" berichtet sie über ihren Alltag mit Lipödem, vernetzt sich mit anderen Betroffenen und klärt über die Erkrankung auf. Zudem initiierte sie eine deutschlandweite Aufklärungskampagne. Als eine von 50 Stimmen der OTWorld Jubiläumskampagne "50 Jahre - 50 Stimmen" zeigt sie, wie medizinische Kompressionsversorgung ihre Lebensqualität verbessert hat und sucht auf der OTWorld den Austausch mit dem Fachpublikum. Sie ist in Messehalle 1 am Stand von medi (D20) anzutreffen.

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Caroline Sprott: Mit Lipödem sichtbar und aktiv

Caroline Sprott lebt seit 2010 mit einem Lipödem, das zunächst an den Beinen und später auch an den Armen diagnostiziert wurde. Seither nutzt sie ihre Erfahrung, um andere Betroffene zu unterstützen und über die Erkrankung aufzuklären - als Vortragsrednerin, Bloggerin und Markenbotschafterin. Unter dem Namen "Power Sprotte" teilt sie ihre Geschichte sowie Impulse zum Selbstmanagement und zum Leben mit medizinischer Kompression. Zudem ist sie als Autorin aktiv: In ihrem Buch "Diagnose Lipödem? Du bist nicht allein!" gibt sie Orientierung für Betroffene, während sie in "Emotional frei mit Lipödem" gemeinsam mit einer Co-Autorin auch die psychischen Belastungen der Erkrankung in den Blick nimmt. Als eine von 50 Stimmen der OTWorld Jubiläumskampagne "50 Jahre - 50 Stimmen" macht sie ihre Erfahrungen sichtbar und bringt diese auch auf der OTWorld am Stand von medi (Messehalle 1, D20) ein.

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