Staufen AG

Hidden Champions 2022: Staufen AG zählt erneut zu den besten Unternehmensberatungen Deutschlands

Lean-Management-Experten bringen ihre operative Stärke zunehmend in Nachhaltigkeitsprojekte ein

Köngen (ots)

Wie schon in den Vorjahren ist die Staufen AG auch in der achten Auflage der renommierten Branchenstudie "Hidden Champions" zur besten Lean-Management-Beratung gekürt wurden. Und zählt zudem bei den Themen Produktion, F&E, Technologiemanagement, operative Effizienz, Shopfloor Management, Global Footprint sowie Industrie 4.0 zur absoluten Spitzengruppe. Für die Studie hat die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink mehr als 1.000 Führungskräfte deutscher Großunternehmen befragt.

"Diese Auszeichnung ist etwas ganz besonderes für uns", sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. "Denn schließlich kann man sich für die Hidden Champions nicht bewerben, sondern ist schon bei der Nominierung auf ein positives Kundenvotum angewiesen." Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Neben der abermaligen Titelverteidigung im Segment Lean Management gehört die Staufen AG auch im Spezialgebiet Engineering & Production (u.a. F&E, operative Effizienz, Shopfloor Management, Global Footprint und Industrie 4.0) zu den besten fünf Adressen in Deutschland.

Mit den "Hidden Champions des Beratungsmarktes 2022/23" wurde das älteste Qualitätssiegel für Berater in Deutschland bereits zum achten Mal vom Team um Prof. Fink aufgelegt. Von Juni bis Oktober 2021 wurden dafür mehr als 1.000 Führungskräfte deutscher Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Mio. Euro befragt - darunter fast 100 Top-Manager aus den DAX40-Unternehmen. Als Hidden Champions werden am Ende nur die Beratungshäuser ausgezeichnet, deren Expertise in mindestens einem Beratungsbereich oder in einer Branche höher eingeschätzt wird als die der drei großen Consulting-Marktführer.

Nachhaltigkeit im Fokus - Lean & Green konsequent zusammendenken

Mit der abermals bescheinigten Ausnahmestellung im deutschen Beratermarkt ist die Staufen AG auch hervorragend für das Megathema 2022 aufgestellt. "Nachhaltigkeit bedingt Lean Management. Bei beiden steht die Schonung von Ressourcen im Mittelpunkt" so Staufen-CEO Goschy. "Seit nun fast 30 Jahren gehört der Kampf gegen Verschwendung zur unserer DNA. Weniger Ausschuss, weniger Verschleiß, effizientere Fertigungsmethoden, kürzere Transport- und Lieferwege. Das ist echte Nachhaltigkeit!"

Allerdings kann Nachhaltigkeit - genau wie das zweite Megathema Digitalisierung - nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn alle Ebenen des Unternehmens ganzheitlich betrachtet werden. Das reicht von den Strukturen und Prozessen über die Führungskultur bis hin zur Qualifikation der Mitarbeitenden. Staufen-Vorstand Goschy: "Diese konsequente Änderung des Mindsets und der permanente Anspruch der Verbesserung sind ebenfalls Grundprinzipien des Lean Managements. Dass Lean heute auch den Einsatz digitaler Tools und Methoden wie etwa Process Mining bedeutet, versteht sich dabei von selbst."

Über die Staufen AG - www.staufen.ag

Wertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.

In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit. Kunden bietet das Beratungsunternehmen eine einzigartige Kombination aus Fachberatung und Organisationsentwicklung. Nur diese Verzahnung von Prozessexzellenz und Führungsexzellenz sichert im Unternehmen dauerhaft eine nachhaltige Veränderungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die Staufen AG die richtigen Veränderungen schnell in Gang und erzielt messbare Erfolge. Das Beratungsunternehmen unterstützt in bedarfsorientierten Rollen - beratend, coachend und qualifizierend - Führungskräfte und Mitarbeitende dabei, eine leistungsfördernde sowie wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren und auf diese Weise die Wertschöpfung ihres Unternehmens zu steigern. So erhöht die Staufen AG den Wert des Unternehmens.

Die internationale Lean Management-Beratung betreut mit 340 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den Kompetenzfeldern Operational Excellence, Supply Chain Network Management, Organisationsentwicklung, Leadership Excellence, Digitalisierung und Industrie 4.0. Die Staufen Akademie bietet darüber zudem zertifizierte, praxisorientierte und passgenaue Qualifizierungen an.

2021 wurde die Staufen AG zum achten Mal in Folge als "Beste Berater" ausgezeichnet und nun laut der Branchenstudie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) "Hidden Champions 2022/23" zu Deutschlands bester Lean Management-Beratung gekürt.

Original-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell