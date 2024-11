Eurojackpot

Erneut 120 Millionen Euro im Topf bei Eurojackpot

17 Millionen Euro im zweiten Rang bei der Dienstagsziehung (19. November)

Münster (ots)

Der Eurojackpot wurde bei der Ziehung am heutigen Freitag (15. November) nicht geknackt. Dennoch gab es zahlreiche Hochgewinner. Nach 12 Ziehungen in der laufenden Jackpotperiode geht es in der kommenden Dienstagsziehung (19. November) erneut um den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro. Im zweiten Rang befinden sich 17 Millionen Euro.

Im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 27, 31, 35, 46 und 50 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 10 ermittelt. Der Jackpot im ersten Rang blieb allerdings stehen. Drei Tipper erzielten Treffer in der zweiten Gewinnklasse und werden 4-fache Millionäre. Die Glückspilze aus Baden-Württemberg, Hessen und Norwegen erhalten jeweils 4.053.457 Euro. Weitere Hochgewinne gab es im dritten Rang. Hier freuen sich 18 weitere Spieler aus Nordrhein-Westfalen (2), Baden-Württemberg, Bayern (2), Berlin (6), Niedersachsen (2), Spanien (2), Schweden, Finnland und Litauen über jeweils 123.507,80 Euro.

Bisher fünf 120-Millionen-Euro-Gewinne

120 Millionen Euro im Jackpot - das hat es bisher sechsmal gegeben: Vier Einzelgewinner in Dänemark (Juli 2022), Berlin (November 2022), Schleswig-Holstein (Juni 2023) und Norwegen (Januar 2024) konnten sich über diesen beeindruckenden Gewinn freuen. Der fünfte Einzelgewinn, ebenfalls 120-Millionen-Euro, ging gerade erst in diesem Sommer an einen dänischen Spielteilnehmer aus der Region Kopenhagen (4. Juni 2024). Im April 2024 teilten sich zwei Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien den 120 Millionen Eurojackpot.

Zwei Jackpots warten am Dienstag

Der Mega-Jackpot geht in die zweite Runde: Die Chance auf 120 Millionen Euro wartet also am kommenden Dienstag (19. November) erneut auf die Tipper (Chance 1 : 140 Millionen). Und im zweiten Rang können 17 Millionen Euro gewonnen werden (Chance 1 : 7 Millionen). Diese außergewöhnliche Konstellation kommt immer dann zum Tragen, wenn der Jackpot im ersten Rang bei den maximal möglichen 120 Millionen Euro steht. Durch die gesetzliche Deckelung des Jackpots bei dieser Summe wandern die eigentlich für die Gewinnklasse 1 vorgesehenen Einsätze in den zweiten Rang, wodurch hier ebenfalls eine hohe Millionensumme ausgespielt wird. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

