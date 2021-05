Volltreffer in Deutschland: / Eurojackpot-Glückspilz aus Hessen gewinnt 90 Millionen Euro

Eurojackpot

Eurojackpot-Glückspilz aus Hessen gewinnt 90 Millionen Euro

Der Eurojackpot wurde abgeräumt! Am Freitagabend (28. Mai) gelang es einem Spielteilnehmer aus Hessen, den Megagewinn von 90 Millionen Euro zu erzielen. Die Gewinnzahlen 15, 26, 35, 37, 43 und die beiden Eurozahlen 3 und 8 stimmten mit den Tipps auf seinem abgegebenen Spielschein überein. Zum ersten Mal geht diese riesige Gewinnsumme an einen einzigen Spielteilnehmer aus Hessen.

Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation freut sich über den frisch gebackenen Multimillionär: "Erneut ein Treffer in Deutschland! Und dieses Mal einige Wochen bevor die Sommerferien beginnen. Mit dieser Summe kann sich der Gewinner das vielleicht reservierte Ferienhaus an der Küste gleich kaufen anstatt es zu mieten. Oder das Urlaubsgefühl zukünftig auf das ganze Jahr verlängern - wenn er will."

Dieses Mal stand der Jackpot nicht lange auf seiner Maximalsumme, bis einer der rund 42 Millionen abgegebenen Tipps mit den Gewinnzahlen übereinstimmte. Gerade erst in dieser Woche war der Jackpot auf seine Maximalsumme angestiegen. Zuletzt ging der Megajackpot von 90 Millionen Euro am 15. Januar 2021 ebenfalls nach Deutschland. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wurde damit zum Multi-Millionär.

Fünf weitere Millionäre

Auch für Gewinner in der zweiten Gewinnklasse gibt es allen Grund zu feiern: Gleich fünf Tipper aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Dänemark und der Tschechischen Republik erhalten jeweils 2.724.741,30 Euro.

Am kommenden Freitag (4. Juni) geht es bei Eurojackpot wieder um einen zweistelligen Millionenbetrag. 10 Millionen Euro warten im Jackpot auf die nächsten Glückspilze. In allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de können Tipps abgegeben werden.

