Münster (ots) - Nach nur drei Ziehungen gelang einem Spielteilnehmer aus Dänemark das Kunststück, den Eurojackpot zu knacken. Seine Ausbeute beträgt rund 33,2 Millionen Euro. Sein Glück hat er einem Abo-Spielschein zu verdanken.

Richtige Gewinnzahlen

Am Freitag, den 7. Dezember 2018, wurden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen der Lotterie Eurojackpot ermittelt. Die Zahlen 4, 16, 21, 31 und 42 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 6 hatte bei rund 22,4 Millionen abgegebenen Tipps nur ein einziger Spielteilnehmer aus Dänemark auf seinem Tippzettel. Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf einen Treffer im obersten Gewinnrang liegt bei 1:95 Millionen.

Abospieler gewinnt

Wie die staatliche dänische Lotteriegesellschaft Danske Spil mitteilte, ist der neue Multi-Millionär ein Abospieler der Lotterie Eurojackpot. Die exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 33.208.146,80 Euro. Er holt sich damit den zweithöchsten dänischen Jackpot-Gewinn bei der europäischen Lotterie. Der bisher höchste Gewinn in Dänemark stammt aus dem Februar 2015 und beträgt rund 49,7 Millionen Euro.

Weitere Großgewinner

Zwei weitere Großgewinner wurden in der zweiten Gewinnklasse ermittelt. Obwohl knapp am Millionen-Gewinn vorbei, werden sich ein Hesse und ein Isländer sicher trotzdem über jeweils 951.428,50 Euro freuen. Ihnen fehlte damit nur eine weitere richtige Eurozahl, um ebenfalls den obersten Gewinnrang zu treffen.

Neue Chance

Am kommenden Freitag (14. Dezember) startet der Eurojackpot in der obersten Gewinnklasse wieder mit 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man unter www.eurojackpot.de oder bundesweit in den Lotto-Annahmestellen.

