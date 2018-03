Am 23. März 2018 feierte die Lotterie Eurojackpot ihren sechsten Geburtstag. Passend zum Jahrestag konnte ein Spielteilnehmer aus Norwegen 17,5 Millionen Euro gewinnen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107909 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Münster (ots) - Am Freitag, den 23. März feierte die Lotterie Eurojackpot ihren Geburtstag. Vor sechs Jahren fand die erste Ziehung der Lotterie im finnischen Helsinki statt. Passend zum Jahrestag freut sich ein Spielteilnehmer aus Norwegen über die Gewinnsumme von 17.461.478,80 Euro in der obersten Gewinnklasse. Dies ist damit der 137. Millionengewinn in der Geschichte der Lotterie Eurojackpot und der siebte Millionär aus Norwegen.

Die oberste Gewinnklasse wurde im laufenden Jahr 2018 damit schon zum dritten Mal getroffen. Anfang Februar gingen 90 Millionen Euro nach Finnland. Vor zwei Wochen hatte zudem eine Berliner-Tippgemeinschaft bestehend aus zwei Arbeitskollegen den Rekordgewinn für die Bundeshauptstadt von 42,7 Millionen Euro gewonnen.

Im zweiten Gewinnrang gibt es weitere Großgewinner zu vermelden. Neben einem Spielteilnehmer aus den Niederlanden erhalten gleich sechs deutsche Eurojackpot-Spieler eine sechsstellige Gewinnsumme. Jeweils 425.220,60 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und gleich zweimal nach Nordrhein-Westfalen.

Die nächste Runde für den Eurojackpot beginnt am kommenden Karfreitag, dem 30. März 2018. Dann kommt erneut der garantierte Mindest-Jackpot von 10 Millionen Euro zur Auslosung. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de.

