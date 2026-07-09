IT-Innerebner GmbH

Eine App statt hunderter Einzellösungen: free-key CityApp bereits in rund 600 deutschen Kommunen vertreten

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Mittenwald (ots)

Die Plattform der IT-Innerebner GmbH ermöglicht Städten und Gemeinden eine eigene CityApp-Lösung - ganz ohne eigene App-Entwicklung.

Die Digitalisierung von Städten und Gemeinden zählt zu den wichtigsten Aufgaben kommunaler Verwaltungen. Bürger erwarten aktuelle Informationen auf dem Smartphone, Gäste möchten Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und lokale Angebote schnell finden.

Viele Kommunen stehen dabei vor derselben Frage: Lohnt sich eine eigene CityApp überhaupt?

Die free-key CityApp verfolgt einen anderen Ansatz. Statt für jede Stadt eine eigene App zu entwickeln, verbindet die Plattform bereits rund 600 Städte und Gemeinden in Deutschland auf einer gemeinsamen digitalen Lösung.

Der entscheidende Vorteil: Nutzer installieren die App nur einmal. Befinden sie sich in einer teilnehmenden Stadt oder Gemeinde, erkennt die App automatisch den Standort und zeigt die passenden Informationen des jeweiligen Ortes an - ohne erneuten Download und ohne manuelle Auswahl.

Kommunen können über die Plattform unter anderem Veranstaltungen, Nachrichten, digitale Bürgerservices, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Freizeitangebote, Kartenfunktionen, Push-Nachrichten oder einen Mängelmelder bereitstellen.

"Viele Städte und Gemeinden möchten digitaler werden, aber nicht jede Kommune will eine eigene App entwickeln und dauerhaft betreiben. Genau hier setzt unsere Plattform an", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.

Die free-key CityApp richtet sich besonders an Kommunen, die ihren Bürgern und Gästen digitale Informationen einfach, wirtschaftlich und zeitgemäß zur Verfügung stellen möchten. Mit jeder weiteren teilnehmenden Stadt wächst der Nutzen der Plattform für alle Anwender.

Die IT-Innerebner GmbH mit Sitz in Mils bei Hall in Tirol entwickelt seit vielen Jahren digitale Lösungen für Städte, Gemeinden und Tourismusregionen. Mit der free-key CityApp betreibt das Unternehmen eine der größten kommunalen Informationsplattformen im deutschsprachigen Raum.

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