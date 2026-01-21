Haufe

Haufe launcht sieben CoPilots: KI-Technologie für den deutschen Mittelstand

Haufe setzt angesichts der anhaltenden Debatte um die digitale Transformation des Mittelstands ein starkes Signal für echte Wirksamkeit von KI. Mit dem Launch von sieben KI-gestützten Assistenten, den sogenannten Haufe CoPilots, bietet der Freiburger Wissensanbieter maßgeschneiderte KI-Lösungen für Fachkräfte in Personal- und Finanzabteilungen, Steuerkanzleien sowie weiteren Spezialbereichen. Damit adressiert Haufe eine der größten Herausforderungen der deutschen Unternehmenslandschaft: den enormen Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten und komplexe Recherchen in hochregulierten Bereichen.

Sieben Spezialisten statt eines Generalisten

Die neuen Haufe CoPilots umfassen:

CoPilot HR - für Personalabteilungen

- für Personalabteilungen CoPilot HR öD - speziell für den öffentlichen Dienst

- speziell für den öffentlichen Dienst CoPilot Tax - für Steuerberaterinnen und Steuerberater

- für Steuerberaterinnen und Steuerberater CoPilot Finance - für Finanz- und Controllingabteilungen

- für Finanz- und Controllingabteilungen CoPilot Arbeitsschutz - für Sicherheitsbeauftragte

- für Sicherheitsbeauftragte CoPilot Sustainability - für Nachhaltigkeitsverantwortliche

- für Nachhaltigkeitsverantwortliche CoPilot RE - für die Immobilienwirtschaft

Fundiertes Fachwissen trifft auf modernste KI-Technologie

Statt mühsam in Gesetzestexten und Kommentaren zu suchen, erhalten Anwenderinnen und Anwender in Sekundenschnelle präzise Antworten, Handlungsempfehlungen und fertige Textvorschläge. "Unsere CoPilots liefern statt abstrakter KI-Versprechen echte Arbeitserleichterung - passend zugeschnitten auf den Alltag unserer Kund:innen in Deutschland" erklärt Timo Vogeler, Head of Product bei Haufe. "Sie reduzieren Recherchezeiten von Stunden auf Minuten und geben Mitarbeitenden die Sicherheit, dass ihre Entscheidungen auf korrekten, aktuellen Informationen basieren."

Das Besondere an den CoPilots: Sie verbinden das bewährte rechtssichere Fachwissen von Haufe intelligent mit KI-Technologie. Im Gegensatz zu KI-Tools mit allgemeinem Anwendungszweck wie ChatGPT basieren alle Antworten ausschließlich auf geprüften Fachquellen, inklusive vollständiger Quellenangaben. Das führt dazu, dass bereits jetzt die Hälfte aller Steuerberater:innen nach dem Öffnen des Haufe Steuer Office direkt auf den CoPilot Tax statt auf die klassische Suchfunktion zugreift. So hat der CoPilot Tax bis heute etwa drei Millionen Prompts verarbeitet - mit teilweise bis zu 20.000 Fragen am Tag. Über 85 Prozent der Anwender:innen bewerten diese Interaktionen positiv, wie Daten von Haufe zeigen.

Datenschutz und Sicherheit als Kernversprechen

Alle Haufe KI-Lösungen werden ausschließlich auf europäischen Servern gehostet und erfüllen die strengen Anforderungen der DSGVO. Damit bietet Haufe eine vertrauenswürdige Alternative zu KI-Lösungen von globalen Unternehmen. Gerade in sensiblen Berufsfeldern wie Steuerberatung oder im Personalwesen sind Datenschutz und Berufsgeheimnisschutz unverzichtbar. Haufe denkt Content, Technologie und Kund:innenzentrierung zusammen und entwickelt KI-Lösungen speziell für die Frage- und Problemstellungen der jeweiligen Nutzer:innen. Dies stellt einen Qualitätsunterschied zu den großen LLMs dar, die in den Fachzielgruppen und Nischen nicht das spezifisch gefragte Know-How abbilden können.

"Der Launch der sieben CoPilots markiert einen weiteren Meilenstein in unserer Transformation vom klassischen Fachverlag zum technologiegetriebenen Anbieter digitaler Lösungen. Mit den CoPilots haben wir greifbare Innovationskultur bewiesen: In unseren KI-Tools verbinden wir Fachwissen und KI-Technologie auf höchstem Niveau", erklärt Iris Bode, Geschäftsführerin bei Haufe.

