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PEZ wird zum „Art Toy“ mit einer streng limitierten Künstler-Edition

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Wien (ots)

PEZ ist Kult – und längst mehr als eine Ikone der Pop- und Kindheitskultur. Mit PEZ Arts schafft die Marke nun einen besonderen Rahmen für künstlerische Zusammenarbeit: Ausgewählte Motive Kunstschaffender werden als PEZ Spender neu interpretiert und in einer eigenständigen Edition umgesetzt. Realisiert wird dies in einer ersten Edition mit dem in Wien ansässigen Künstler JF Krichbaum und einer Figur aus seiner Reihe Kid Guard.

Marketingleiterin Ursula Polymeropulos über die Initiative: „PEZ ist eine Marke, die Menschen seit Generationen begleitet – und ein PEZ Spender bringt fast automatisch ein Lächeln ins Gesicht. Dieses Gefühl von Freude und Leichtigkeit verbindet uns mit der Kunst. Auch sie kann berühren, überraschen und starke Emotionen auslösen.“

Sie ergänzt: „PEZ steht heute nicht nur für bekannte Charaktere aus Film und Fernsehen, sondern auch für kreative Impulse und zeitgenössische Gestaltung. Mit PEZ Arts zeigen wir eine Facette der Marke, in der künstlerischer Ausdruck im Mittelpunkt stehen.“

Die erste Edition widmet sich einer Figur aus JF Krichbaums Kid Guard-Reihe. Seine fantastischen Wesen und die Bildwelten, in die er sie setzt, erinnern an traumartige Sequenzen aus der Kindheit – vertraut und zugleich geheimnisvoll. Seine Kid Guards sind zugleich kindliche Wächter und Wächter der Kindlichkeit. In der Transformation zum PEZ Spenderkopf entfalten sie eine zusätzliche, spielerische Dimension.

Vorgestellt wurde die Edition am 27. Mai mit einem Fest im Dschungel Wien. Neben dem Künstler war auch Schriftsteller Franzobel mit einer Lesung dabei. Die Spender sind ab sofort in Geschenksets erhältlich, die ebenso in Zusammenarbeit mit JF Krichbaum gestaltet wurden.

Die PEZ Arts Edition von JF Krichbaum ist auf 5.000 Stück weltweit limitiert und im PEZ Webshop in der EU und den USA erhältlich. Teile der Verkaufserlöse gehen an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Die PEZ-Gruppe mit Sitz in Traun, Österreich, gehört zu den Top 100 Süßwarenunternehmen der Welt und ist in mehr als 80 Ländern vertreten. 2027 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt dabei auf eine außergewöhnliche Markenhistorie zurück.

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