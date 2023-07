DOSB New Media GmbH

Sportdeutschland.TV schnürt den Dreierpack und zeigt die Beachvolleyball-EM und die Volleyball-Europameisterschaften der Frauen und Männer

München (ots)

Sportdeutschland.TV wird im Spätsommer die Anlaufstelle für die deutschen Beachvolleyball- und Volleyballfans. Vom 02. bis zum 06. August zeigt die Sportstreaming-Plattform die Europameisterschaften im Beachvolleyball aus Wien im Livestream und on demand. Vom 15. August bis zum 03. September kämpfen die Volleyballerinnen um die Krone Europas bei der Heim-EM, die neben Deutschland noch in drei weiteren Ländern ausgetragen wird. Ab dem 28. August greifen die Männer ins Geschehen ein. Bis zum 16. September suchen insgesamt 24 Teams ihren Europameister. Alle Spiele der Frauen- und Männer-EM zeigt Sportdeutschland.TV ebenfalls im Livestream und auf Abruf.

Bei Beachvolley-EM in Wien sind unter den insgesamt 64 Teams sind fünf deutsche Duos mit dabei, unter anderem das WM-Bronze-Team Müller/Tillmann. Das gesamte Turnier ist für alle deutschen Fans live und exklusiv auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Fans haben die Auswahl zwischen einem Turnierticket für 15Euro oder Tagestickets für je 5Euro. Ausgewählte Spiele der EM werden von Daniel Höhr kommentiert.

Am 15. August geht es weiter mit der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen. Bis zum 03. September suchen insgesamt 24 Teams den Volleyball-Europameister der Frauen. Ausgetragen wird das Turnier in gleich vier Ländern: Belgien, Italien, Estland und auch in Deutschland. Alle Spiele der deutschen Auswahl und weitere ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar angeboten.

Den EM-Dreierpack machen die Männer perfekt. Auch hier messen sich 24 Teams in insgesamt 76 Matches, um den Europameister zu ermitteln. Der gesamte Wettbewerb, welcher in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel ausgetragen wird, ist ebenfalls live und exklusiv auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Auch bei den Männern werden alle Spiele der DVV-Auswahl und weitere ausgewählte Spiele mit deutschem Kommentar gezeigt.

Für Fans beider Hallen-Europameisterschaften hat Sportdeutschland.TV mit einem Kombi-Ticket für 25Euro ein großartiges Angebot parat. Beide Turniere sind einzeln buchbar für 15Euro, einzelne Spiele kosten 5Euro.

