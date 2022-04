CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

Sind sie zu stark für Marteria?

Der Rapper kooperiert mit Fisherman's Friend

Düsseldorf (ots)

Garantiert kein Seemannsgarn: Fisherman's Friend holt sich Marteria ins Boot. Der Deutschrapper ist ab April 2022 das Gesicht der weltweit bekannten Kultmarke und Hauptakteur im aktuellen Werbespot. Hintergrund ist der neue Slogan von Fisherman's Friend "Sind sie zu stark?". Dieser knüpft nicht nur an den altbekannten Claim "Sind sie zu stark, bist du zu schwach" an, sondern vermittelt auch eine wichtige Botschaft.

Stärke wird heute so individuell definiert wie noch nie. Während das Wort vor zehn Jahren als Tugend verstanden wurde, hinterfragt unsere Gesellschaft diese Eigenschaft immer mehr. Jeder und jede Einzelne bestimmt inzwischen für sich selbst, was Stärke bedeutet. Und genau dazu möchte Fisherman's Friend mit dem neuen Slogan "Sind sie zu stark?" animieren. Auch der Deutschrapper Marteria, der die Hauptrolle im neuen Werbespot der Kultmarke spielt, hat seine eigene Definition und eine Möglichkeit gefunden, sich auf diese zu besinnen.

Denn als Sohn eines Seemanns ist das Wasser für Marteria wie ein zweites Zuhause und verleiht ihm die nötige Ruhe und Stärke: "Ich bin ein absoluter Naturmensch. Ich liebe es in der Natur zu sein und das sowohl auf dem Wasser als auch im Wald", so Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt. "Da ich aus Rostock komme und entsprechend vom Meer, mein Opa schon Fischer und mein Vater Seemann waren, habe ich deshalb bereits mit zwei Jahren mit meinem Bruder zusammen das Angeln für mich entdeckt. Für mich ein guter Ausgleich zum Leben in Berlin, der Studioarbeit und dem Musiker-Dasein. So entsteht auch der eine oder andere Song gerne mal auf dem Wasser."

Was beim Angeln nicht fehlen darf für Marteria: Fisherman's Friend! "Schon mein Leben lang bin ich Fisherman's Friend Verwender", so Marten Laciny weiter. "Ich mag das sowohl beim Angeln als auch beim Autofahren, man fühlt sich immer fresh. Deswegen passt die Zusammenarbeit auch einfach sehr gut - mit allem drum und dran, mit der Historie, der englischen Familie dahinter, dem Logo und allem was dazu gehört. Und dass man das so kann, das ist in der heutigen Zeit wirklich sehr selten."

Der neue Werbespot mit Marteria wird ab April 2022 digital, über Social Media sowie im Addressable TV zu sehen sein.

