Einladung zum Pressegespräch in Berlin

Eurobarometer Deutschland: Die öffentliche Meinung vor der Europawahl 2019

Prognosen & Termine für die Europawahl 2019

Einladung zum Pressegespräch:

am Montag, den 18. Februar 2019 10.00 Uhr - 11.30 Uhr im Europäischen Haus, Pressesaal (1. Stock), Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Richard Kühnel informiert über die aktuelle Eurobarometer-Umfrage mit Schwerpunkt auf Deutschland. Vor der Europawahl am 26. Mai zeigt die aktuelle Eurobarometer-Umfrage, dass das Wissen um die Bedeutung der Europawahl stark zugenommen hat. 70 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass ihre Stimme in der EU zählt. Im Frühjahr 2016 waren es nur 47 Prozent. Das Vertrauen in die EU ist mit 42 Prozent auf dem höchsten Stand seit Herbst 2010.

Anschließend stellt das Presseteam des EP-Verbindungsbüros wichtige Termine vor und nach der Europawahl vor, erläutert den Ablauf des Wahlabends in Brüssel und Berlin und die Angebote für Medien. Vorgestellt werden auch die aktuellsten Wahlabsichtsumfragen in Deutschland und der EU sowie die ersten Prognosen für die Zusammensetzung des Parlaments nach der Europawahl 2019.

Anmeldung - ausschließlich für Medienvertreter - bitte bis Freitag, 15. Februar 13 Uhr unter: COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu oder presse-berlin@ep.europa.eu

Pressemappe zur Europawahl 2019 http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/elections-press-kit

Wie funktioniert die Wahl? https://www.europawahl.eu/

Informationskampagne zur Europawahl https://www.diesmalwaehleich.eu/

