Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 11.-14. Februar 2019 - die Schwerpunkte

Plenardebatte mit italienischem Premierminister Conte über die Zukunft Europas http://ots.de/F8UaoV Der italienische Premierminister Giuseppe Conte wird am Dienstag ab 17:00 Uhr mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.

Katastrophenschutz: Einander wirksamer helfen http://ots.de/lRwLFF Das Katastrophenschutzverfahren der EU soll überarbeitet werden. Durch Waldbrände, Stürme und Überschwemmungen in den Jahren 2017-18 ist es an seine Grenzen gestoßen.

Abstimmung über Freihandelsabkommen zwischen EU und Singapur http://ots.de/BNuyQh Das Parlament entscheidet am Mittwoch über das Freihandels- sowie das Investitionsschutzabkommen mit Singapur.

Neue Kohäsionspolitik 2021-2027: Keine Kürzungen bei der Regionalförderung http://ots.de/tMgyO4 Die Abgeordneten werden über die Finanzierungsregeln der EU für 2021-2027 abstimmen und sich erwartungsgemäß gegen Kürzungen der für die Regionen bestimmten Mittel aussprechen.

EU will ausländische Direktinvestitionen besser überwachen http://ots.de/TlBiQj Das Parlament stimmt am Donnerstag über das erste EU-Instrument zur Überwachung ausländischer Direktinvestitionen ab. Es geht um die Sicherheit strategischer Branchen und Bereiche.

Bessere Transportbedingungen für Tiere http://ots.de/QKzEaD Nach Medienberichten über die Misshandlung von Tieren beim Transport werden die Abgeordneten am Donnerstag zu dem Thema eine Entschließung verabschieden.

Einsatz von Cannabis in der Medizin ernst nehmen, fordern die Abgeordneten http://ots.de/cbG9oY Die Abgeordneten werden mit der EU-Kommission erörtern, wie Forschungslücken beim Einsatz von Cannabis in der Medizin geschlossen werden können, und am Mittwoch eine Entschließung annehmen.

Europe tritt bei Entwicklung risikoarmer Pestizide auf der Stelle http://ots.de/EuGDTW Die EU-Länder hätten es versäumt, chemische Pestizide durch risikoarme Alternativen zu ersetzen, heißt es in einem Bericht, der am Dienstag zur Abstimmung gestellt wird.

Weitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/pZsEz6

