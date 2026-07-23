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Haufe Group

Haufe Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld um sieben Prozent

Freiburg (ots)

Die Haufe Group schließt das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2026 geendet hat, mit einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Damit erzielt sie erstmals einen Umsatz von über 600 Millionen Euro.

Alle drei großen Marken der Unternehmensgruppe - Haufe, Lexware und Haufe Akademie - sind gewachsen und haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, wenn auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen und mit unterschiedlicher Dynamik. Damit bleibt das Freiburger Familienunternehmen auf Wachstumskurs in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von schwacher Konjunktur und zurückhaltenden Investitionen geprägt ist.

Die Stärke der Haufe Group liegt in ihrer breiten Aufstellung und innovativen strategischen Ausrichtung: Mit Content, Software und Weiterbildung unterstützt sie unterschiedliche Kundengruppen in verschiedenen Märkten. Das macht die Unternehmensgruppe widerstandsfähiger gegenüber einzelnen Marktentwicklungen und schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Sowohl die Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts als auch neue Produktbereiche haben im vergangenen Geschäftsjahr zum Erfolg beigetragen.

"Unsere strategische Ausrichtung bestätigt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld: Wir wachsen weiter. Entscheidend ist, dass wir unsere Lösungen konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausrichten. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle - nicht als Selbstzweck, sondern um ihre Arbeit einfacher, effizienter und erfolgreicher zu machen", sagt CEO Birte Hackenjos.

Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Haufe Group herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die breite Aufstellung des Unternehmens und die konsequente Integration von Künstlicher Intelligenz bilden jedoch eine starke Grundlage für weiteres Wachstum.

Über die Haufe Group:

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und Weiterbildung. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.700 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.

Pressekontakt:

Felix Gmelin
Corporate Communication
T +49 761 898 5654
presse@haufegroup.com
www.haufegroup.com

Original-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuell

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