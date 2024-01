Verband Bildungsmedien e.V.

Forum Unterrichtspraxis im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2024: Beispielhafte Unterrichtsprojekte und neue Ideen für den Schulalltag

Vom 21. bis 24. März 2024 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Leipziger Buchmesse das Forum Unterrichtspraxis für Lehrkräfte aller Schulformen, Eltern und alle an Bildung Interessierten.

Rund 20 Veranstaltungen behandeln lernmethodische Fragen über schulorganisatorische Belange bis hin zu didaktischen Lösungsansätzen für den Unterricht. Die Themen reichen von Demokratieerziehung bis KI und Digitalisierung in der Schule, von Lernforschung, Methoden und Konzepten bis hin zu Lehrergesundheit und professionellem Selbstverständnis.

Sie finden das Forum Unterrichtspraxis 2024 auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2, Stand B203. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Forum Unterrichtspraxis ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Themenschwerpunkt KI

"Mit KI zu leidenschaftlicher Bildung" lautet der Titel der Veranstaltung von Pädagoge Prof. Dr. Olaf-Axel Burow. Dort und in zahlreichen weiteren Vorträgen und Workshops an allen Messetagen können sich die Besucher/-innen über neue und bewährte digitale Tools für die praktische Anwendung im Schulalltag informieren. Zu Gast sind u. a. Florian Nuxoll, Lehrer an der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, Daniel Iglesias, Gründer und CEO von Digi Sapiens - Digital Learning GmbH, Lehrer, Schulbuchautor und Herausgeber Paul Rieger, Informatikerin und Erzieherin Dr. Katharina Weitz und Marcel Burghardt, Geschäftsführer Social Web macht Schule.

Weitere Programmhighlights

Mytree Delfs und Hannah Schulz liefern Ideen für einen diskriminierungssicheren Klassenrat. Dr. Sarah Pohl und Mirijam Wiedemann zeigen, wie Pädagog/-innen Kinder von Verschwörungsgläubigen, die so genannten "Filterblasenkinder", besser verstehen und unterstützen können. Dr. Marie Huchthausen fragt nach dem Phänomen der Social-Media-Faszination und der möglichen Integration in den Schulalltag. Dr. Stefan Schäfer bettet die Genderdebatte in die unterrichtliche Sprachbetrachtung ein. Petra Eisenbichler informiert über Resilienz und mehr Belastbarkeit durch Ressourcenaktivierung und Selbstreflexion. Visnja und Andreas Lauer stellen ihr Konzept für störungsfreien Unterricht und positive Lernhaltungen vor.

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter https://www.bildungsmedien.de/fup.

Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

https://www.bildungsmedien.de

