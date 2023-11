Verband Bildungsmedien e.V.

"Innovation in der Praxis": Digitales Meeting der Mittwochsreihe "Was Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" am 8. November 2023

Jeweils am ersten Mittwoch eines Monats bietet die Initiative Verlegerrecht einen einstündigen Branchenaustausch zum Thema "Was Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" an. Die nächste Veranstaltung findet abweichend am Mittwoch, den 8. November 2023 von 17:00 bis 18:00 Uhr statt zum Thema "Innovation in der Praxis".

Die Gesprächsrunden mit thematisch vorbereitetem Input sollen die Möglichkeit zum Austausch über relevante gegenwärtige und zukünftige Aspekte des Verlegens bieten. Rege Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Die Initiative Verlegerrecht wird getragen von avj - Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e. V., Ernst Klett Verlag GmbH, Verlag Julius Klinkhardt KG, Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH und Verband Bildungsmedien e. V.

Ziel dieser kostenlosen Veranstaltungsreihe ist es, die interessierte Fachöffentlichkeit auf die Vielfältigkeit der Verlagsleistungen von Buchverlagen aufmerksam zu machen und die auf diese in naher Zukunft zukommenden Herausforderungen vor dem Hintergrund aktuell fehlender eigener Rechte für Verlage hinzuweisen. Starke Verlage schützen starke Urheber! Diese Veranstaltungsreihe wendet sich an Verleger/-innen und Geschäftsführer/-innen von Buchverlagen, Urheber/-innen und Jurist/-innen sowie interessiertes Fachpublikum.

Nächste Veranstaltung

Mittwoch, 8. November 2023 von 17:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme (kostenlos): anmeldung@fachtagung-verlagsleistungen.de

Sie erhalten dann einen Einwahl-Link, der Ihnen den Zutritt zu den Veranstaltungen ermöglicht.

Thema: "Innovation in der Praxis"

Andreas Klinkhardt (Verleger Julius Klinkhardt Verlag) und Christian Städtler (Abteilungsleitung Bild- und Textrechte Westermann) beleuchten die gezielte Neuerung aus der Perspektive etablierter Unternehmen. Was ist dran am Mythos der "kreativen Zerstörung"? Welche Innovationen könnten als Vorbild dienen und warum scheitern viele erfolgversprechende Ansätze?

