Wellness Urlaub in Opatija

Mit entspanntem Körper und Geist erholt ins neue Jahr starten

das mediterrane Paradies um Opatija lädt auch in der kalten Jahreszeit zur Erholung ein. Die vielseitige Region hat eindeutig mehr zu bieten, als den typischen Strandurlaub und wartet mit einem umfassenden Wellness Portfolio, sowie Ideen für eine aktive Urlaubsgestaltung auf – der Zauber des Mittelmeers liegt so nah!

Die Liburnia Hotels und Villas bieten ihren Gästen das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Angebot und garantieren eine entspannende Auszeit, um frisch und erholt ins neue Jahr zu starten.

Die Destination für Gourmets und Genießer

Ausgefallene Aktivitäten locken jedes Jahr zahlreiche Besucher in die malerische Stadt Opatija an der Adriaküste. Winterschwimmen mit dem Kukali Club jeden Sonntag am Slatina Strand, um das Immunsystem zu stärken und den Endorphinspiegel zu erhöhen, Yoga, Atemübungen und Meditation am Meer, um Stress abzubauen und den Tag voller Energie zu genießen, Nordic Walking entlang der Küste und dabei das einzigartige Mikroklima auf sich wirken lassen – die Möglichkeiten sich zu regenerieren sind hier nahezu grenzenlos.

Die Seele baumeln lassen bei ausgedehnten Spaziergängen am Meer, entlang der berühmten Promenade Lungomare, und dabei die durch negative Ionen aufgeladene Meeresluft einatmen, eine wohltuende Massage im weitläufigen Spabereich der besten Hotels des Landes genießen und den Tag mit einem herrlichen Gourmet Menü beenden – so geht Entspannung. Das neue Jahr voller Elan beginnen und die Freizeit nutzen, um Körper und Seele zu verwöhnen - das alles und noch viel mehr bieten die Liburnia Hotels und Villas in Kroatien.

Aktive Auszeit mit den Liburnia Hotels & Villas

Einen Aufenthalt mit jeglichem Komfort und eine Auszeit vom Alltag mit Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau bieten die Liburnia Hotels Ambasador und Palace Bellevue. Das besondere Angebot umfasst eine entspannende Massage, einen Aperitif, ein Drei-Gänge-Mittagessen und die Nutzung des weitläufigen Spabereichs mit beheiztem Salzwasser Innenpool sowie einige Überraschungen. Weitere Informationen zum „Wellness & Gourmet Package“ finden sich für Hotel Ambasador hier und für Hotel Palace Bellevue hier.

Eine ganz besondere Wohltat beinhaltet das „Gemology SPA Experience“ Package im Hotel Ambasador. Es inkludiert einen VIP-Empfang mit Gin&Tonic, erstklassige Unterbringung mit Blick über die Kvarner Bucht, volle Entspannung im weitläufigen Spabereich und als Höhepunkt extravagante Momente für Zwei bei einer luxuriösen Massage mit Edelsteinen der französischen Marke Gemology, einem Glas Sekt und einer süßen Überraschung. Weitere Informationen finden sich hier.

Das Hotel Istra in Opatija hält eine Kombination von Entspannung und Aktivurlaub für alle Gäste bereit, die auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Auszeit sind. Das Fitnessprogramm von Yoga bis Pilates sorgt für den richtigen Energiekick, ergänzt von Detox Frühstück Variationen mit sieben Möglichkeiten zur Entgiftung und durchdachten Abendmenüs mit lokalen Lebensmitteln, die reich an Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren sind. Eine eigene Heilkräuterecke zeigt die Vielfalt der lokalen Heilkräuter vom Berg Učka, die man als Tees, Kräuterbutter und Gewürzmischungen gleich verkosten kann.

2022 wurde Hotel Istra von der kroatischen Handelskammer als bestes Hotel seiner Kategorie in Kroatien mit der „touristischen Blume“ ausgezeichnet. Weitere Informationen finden sich hier.

