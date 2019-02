Verband Bildungsmedien e.V.

Presseeinladung: Messe-Rundgang der Bildungsmedienverlage auf der didacta 2019

Frankfurt am Main (ots)

Was tut sich bei der Digitalisierung in der Bildung? Welche innovativen Produkte bieten die Bildungsmedienverlage an, um Lehrkräfte z. B. bei den Themen Medienkompetenz, nachhaltige Entwicklung, Sprachförderung und Seiteneinsteiger zu unterstützen?

Konkrete Antworten und Einblicke gibt der Messe-Rundgang "Innovationsparcours" des Verband Bildungsmedien auf der didacta 2019 in Köln. Wir laden Sie dazu herzlich ein:

didacta - die Bildungsmesse Messegelände Koelnmesse 19. Februar 2019, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr Start: Forum Unterrichtspraxis, Halle 8, Stand D 20/E 21

Der geführte Rundgang besucht die Messestände von Ernst Klett Verlag (Halle 8, Stand A 20), C.C.Buchner Verlag (Halle 8, Stand A 38), Mildenberger Verlag (Halle 8, Stand A 40/B 41), Cornelsen Verlag (Halle 7, Stand A 10) und Westermann Gruppe (Halle 7, Stand E 21/D 20). Verlagsmitarbeiter/-innen stellen in jeweils zehn Minuten Produkthighlights für die allgemeinbildenden Schulen vor, schaffen Bildanlässe, zeigen Nutzungsszenarien und beantworten Ihre Fragen. Der Rundgang endet am Stand des Verband Bildungsmedien, wo wir Sie zu Getränken und Snacks begrüßen.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Frau Dr. Dagny Ladé, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verband Bildungsmedien e. V.: lade@bildungsmedien.de.

Akkreditierung für die didacta 2019: http://www.didacta-messe.de/akkreditierung

Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe. www.bildungsmedien.de

