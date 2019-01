GO Europe GmbH

PBS-Marken GENIE und Olympia künftig unter einem Dach

Hattingen, Wiesbaden (ots)

- Neu formierter Anbieter für Büro-, Schule-, Sicherheits- und diverser Technikprodukte präsentiert sich erstmals auf der Fachmesse paperworld

Die GENIE GmbH & Co. KG und die Olympia Business Systems GmbH gehen künftig gemeinsame Wege: Ab dem 01. März 2019 werden die Marken der beiden führenden Anbieter von PBS-Produkten (Papier, Büro und Schreiben) von der GO Europe GmbH vertrieben. Dafür beteiligt sich die GENIE GmbH & Co. KG an der Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, die in GO Europe umbenannt wird. Sitz des von Christian Gerth und Heinz Prygoda gemeinschaftlich geführten Unternehmens wird Hattingen sein.

Durch das Zusammengehen der beiden Unternehmen stärken diese ihre führende Position als Anbieter einer breiten Palette von Produkten und Zubehör für den Gebrauch zuhause, in Schule und Studium sowie am Arbeitsplatz. Mit den Kernmarken GENIE, Olympia und bonsaii verfügt das Unternehmen künftig über ein breites Spektrum von Schulartikeln, Büroausstattung, Präsentations- und Kommunikationsprodukten, Organisationsmitteln für Beruf, Ausbildung und den privaten Haushalt. Zum Sortiment, das von Einstiegsmodellen bis zum High-end-Produkt reicht, gehören Tisch- und Taschenrechner, Aktenvernichter und Laminiergeräte sowie viele nützliche Accessoires rund um den Schreibtisch. Die drei Marken nehmen in ihren jeweiligen Segmenten Spitzenstellungen im europäischen Markt ein. Zu den Kunden gehören stationäre Einzelhandels- und Fachhandelsketten genauso wie der spezialisierte Versandhandel - online wie offline. Abgerundet wird das Angebot mit den Marken Hartig & Hellig, babyruf, IOIO und Olymp in den Bereichen Sicherheits- und Unterhaltungselektronik sowie Licht.

Gestärkte Position in wettbewerbsintensivem Umfeld

Heinz Prygoda, geschäftsführender Gesellschafter der Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, äußerte sich wie folgt: "Der Schulterschluss der beiden PBS-Anbieter verschafft uns im wettbewerbsintensiven europäischen Handelsumfeld mehr Gewicht. Wir erreichen dadurch die notwendige Größe, um der durch starke Konzentration geprägten Abnehmerseite auch künftig auf gleicher Höhe begegnen zu können." Die Anforderungen an Lieferumfänge, die Breite des Sortiments und digitalisierte Bestellvorgänge sind in den letzten Jahren stark angestiegen und erfordern von den mittelständischen Zulieferern erhebliche Investitionen. Das größere Unternehmen wird dafür erweiterte Spielräume haben.

Christian Gerth, geschäftsführender Gesellschafter der GENIE GmbH & Co. KG, ergänzte: "Olympia ist mit über 100-jähriger Tradition eine der renommiertesten deutschen Marken für Büroprodukte. Ich freue mich, künftig an der Fortschreibung dieser Erfolgsstory mitwirken zu können. Gleichzeitig sehe ich in dieser Verbindung eine einzigartige Chance, jüngeren Marken wie GENIE und bonsaii eine noch bessere Sichtbarkeit im Handel und beim Endverbraucher zu verschaffen."

Premiere auf der paperworld

Beide Firmen werden auf der paperworld - der Fachmesse für Papier, Bürobedarf & Schreibwaren, die vom 26. bis 29.01.2019 in Frankfurt/Main stattfindet - erstmals gemeinsam auftreten und dort das umfangreiche Sortiment in Halle 3.0, Stand D70 präsentieren, darunter Neuheiten wie LED Lampen und Tresore.

www.go-europe.com

Über Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH (OBS) in Hattingen /Ruhrkreis und ihr Gründer Heinz Prygoda sind seit vielen Jahren wichtige Distributionspartner für Olympia-Produkte in den Bereichen Büromaschinen und Bürosysteme. Nach dem Verkauf der Olympia-Markenrechte durch die AEG an die Olympia International Holdings Ltd. wurden 1997 die Vertriebsrechte für Deutschland und die Markenlizenz für den traditionsreichen Namen Olympia zur Nutzung in Deutschland an den langjährigen und erfolgreichen Vertriebspartner Prygoda übertragen. Ab 2003 wurde die Zusammenarbeit auf Europa, die ehemaligen GUS Staaten, den mittleren Osten und Nordafrika erweitert. Zu den Leistungen der OBS gehören Produktmanagement, Marketing, Vertrieb, Logistik, Service und After-Sales-Service. www.olympia-vertrieb.de

Über die GENIE GmbH & Co. KG

Rund um Büro, Schule und Haushalt - GENIE bietet Vielfalt im Regal. Seit über 25 Jahren steht die Marke GENIE als zuverlässiger Partner des Handels für qualitativ hochwertige Artikel zu fairen Preisen. Das breite Produktsortiment besteht aus Tisch- und Taschenrechnern, Aktenvernichtern, Laminiergeräten und -folien, Schneidegeräten für jeden Bedarf, Geldscheinprüfern sowie weiteren nützlichen Büro-Accessoires rund um den Schreibtisch. Durch das eigene Büro in Hongkong sowie die langjährige Erfahrung als zuverlässiger, europaweiter Lieferant sämtlicher Vertriebsschienen, können die Kunden des Unternehmens auch im Bereich Eigenmarken profitieren. Zahlreiche Global Player nutzen diese Kompetenzen bereits und können sich auf den umfassenden und professionellen Service in diesem Bereich auf die GENIE GmbH & Co. KG verlassen. www.genie-online.de

