Rhein-Main-Jugendherberge Mainz nach Modernisierung wieder eröffnet

Nach einer 10-monatigen Bauphase hat die Landeshauptstadt ein neues Schmuckstück. Die Rhein-Main-Jugendherberge Mainz wurde nach grundlegender Modernisierung und einer Investition 6,0 Millionen Euro wieder eröffnet. Am Freitag, dem 18.08.2023, konnten die ersten Gäste freudig in der Jugendherberge begrüßt werden.

Das Foyer, Rezeption, Restaurant, Veranstaltungsräume und die Gästezimmer neu, modern und stylisch gestaltet. Das äußere Erscheinungsbild der Jugendherberge wurde aufgewertet und im Außenbereich wurden drei neue Spielplätze geschaffen.

Der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz, zeigte sich erfreut, dass mit der Modernisierung die Jugendherberge in der Landeshauptstadt in neuen Glanz erstrahlt.

Das Haus hat 178 Betten, sechs unterschiedlich große Veranstaltungsräume, ein Bistro, eine Café-Bar und ein Restaurant sowie eine Kinderspielecke.

In der Jugendherberge werden jährlich bis zu 50.000 Übernachtungen erwartet, so Jacob Geditz. Er wies auf die gesellschaftliche Bedeutung der Jugendherbergen hin für Kinder, Jugendliche, Familien und als außerschulischer Lernort sowie für die Stärkung der touristischen Infrastruktur.

