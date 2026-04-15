Flightright GmbH

Andauernde Streiks bei der Lufthansa: Diese Rechte haben Flugreisende jetzt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Flightright, das führende Portal zur Durchsetzung von Fluggastrechten informiert: Bei der Lufthansa kommt es aktuell zu einer anhaltenden Streikwelle verschiedener Berufsgruppen. Nach Streiks von Piloten und Kabinenpersonal sind erneut Arbeitsniederlegungen angekündigt, die sich über mehrere Tage erstrecken. Besonders betroffen sind große Drehkreuze wie Frankfurt und München. Hunderte bis tausende Flüge fallen aus oder verspäteten sich, wodurch zehntausende Passagiere ihre Reisepläne ändern müssen.

"Ein Streik des eigenen Personals ist ein normales unternehmerisches Risiko. Die Airline kann sich daher nicht auf außergewöhnliche Umstände berufen, und Passagiere haben bei streikbedingten kurzfristigen Annullierungen und großen Verspätungen einen Anspruch auf Entschädigung von 250 bis 600 Euro", sagt Feyza Türkön, Flugastrechtsexpertin von Flightright. Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache C-28/20 bereits Anfang 2021 entschieden, dass Airline-interne Streiks wie dieser zu einer Entschädigung der Flugreisenden führen.

In Kürze: Die Rechte der Flugreisenden bei Streiks

Es besteht Anspruch auf Entschädigung von bis zu 600 Euro für verspätete und annullierte Flüge.

Passagier:innen haben bei annullierten Flügen die Wahl zwischen einer kostenlosen Ersatzbeförderung oder Ticketrückerstattung.

Fluggesellschaften müssen Ersatzbeförderungen schnellstmöglich organisieren und auch fremde Fluggesellschaften oder Über-Eck-Verbindungen prüfen.

Bei langen Wartezeiten am Flughafen haben Flugreisende Anspruch auf Versorgung in Form von Getränken, Mahlzeiten, Telefonaten und Hotelübernachtungen.

Wenn sich ein Flug um mehr als 5 Stunden verspätet oder ausfällt, können Flugreisende den Ticketpreis zurückverlangen.

Bietet die Airline keine zeitnahe Ersatzbeförderung an, dürfen Reisende selbst aktiv werden und einen alternativen Flug oder eine Unterkunft buchen. Die hierfür erforderlichen und angemessenen Kosten können im Anschluss von der Fluggesellschaft zurückgefordert werden.

Streit um Tarife

Hintergrund der aktuellen Streiks sind mehrere festgefahrene Tarifkonflikte innerhalb des Lufthansa-Konzerns. Die Gewerkschaften, darunter die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft UFO, fordern unter anderem Verbesserungen bei Vergütung, Arbeitsbedingungen und Altersversorgung. Da in den Verhandlungen bislang keine Einigung erzielt werden konnte, wurde zu wiederholten Streiks aufgerufen, die den Flugbetrieb massiv beeinträchtigen und den Konflikt weiter verschärfen.

Über Flightright

Flightright ist das führende Portal zur Durchsetzung von Fluggastrechten. Das Unternehmen setzt sich für die Rechte von Flugreisenden bei Verspätungen, Annullierungen und Nichtbeförderungen ein. Grundlage ist die Fluggastrechte-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 der Europäischen Union. Bislang hat Flightright über 700 Millionen Euro an Entschädigungen für Flugreisende durchgesetzt. Mehr als 17 Millionen Verbraucher:innen haben das digitale Angebot bereits genutzt. In der Digitalwirtschaft wird der Service dem Bereich "Legal Tech" beziehungsweise "Justice as a Service" zugeordnet. Flightright wurde 2010 von Dr. Philipp Kadelbach gegründet und wird seit 2021 von CEO Dr. Jan-Frederik Arnold geleitet.

Flightright ist Teil der Allright Group, zu welcher auch das auf Verkehrsrecht spezialisierte Verbraucherportal freem sowie die Chevalier GmbH gehören, die enger Kooperationspartner der technologiegestützten Chevalier Rechtsanwälte für Arbeitsrecht ist.

Original-Content von: Flightright GmbH, übermittelt durch news aktuell