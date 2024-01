Kindergrundsicherung: Lange Beratungen dürfen nicht zu schwachem Formelkompromiss führen

Berlin (ots) - Die vielen Krisen lassen manchmal vergessen, was im vergangenen Jahr für Kinder erreicht wurde. Doch es gibt sie, die guten Nachrichten. Wenn auch oft nur im Kleinen, so machen sie trotzdem Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Kinder - weltweit und in einzelnen Ländern. 1. UN erkennen Kinderrecht auf saubere Umwelt an Kinder haben ein Recht auf eine ...

mehr