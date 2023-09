Save the Children Deutschland e.V.

Weltkindertag: Wir brauchen einen neuen Aufbruch für die Kinderrechte

Zum Weltkindertag am 20. September fordert Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, einen neuen Aufbruch für die Kinderrechte:

"Wären die Vereinten Nationen ein Klassenzimmer und Kinder die Lehrkräfte, müssten die Regierungen der Welt nachsitzen. Denn sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, und das seit Jahren. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich die Staatengemeinschaft im Kampf gegen Hunger, Armut, Krankheiten und Umweltverschmutzung bis 2030 gesteckt hat, werden wohl weitestgehend verfehlt. Mehr Rückschritte als Fortschritte, so die bittere Zwischenbilanz. Die Zukunft der Kinder steht auf dem Spiel. Es braucht einen gewaltigen Ruck, damit nicht Millionen weitere Kinder in den kommenden Jahren von Dürren, Hunger und Mangelernährung betroffen sein werden.

Alle Kinder haben ein Recht auf Gesundheit, Bildung und Schutz vor Gewalt, doch die Welt schaut allzu oft weg, wenn die Kinderrechte missachtet werden. Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Die Bundesregierung muss das Wohl der Kinder zum Maßstab all ihrer Entscheidungen machen. Beim Klimaschutz, bei der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe, bei Sozialleistungen für Familien, Bildungsausgaben und in anderen Bereichen, die auf Chancengleichheit und Teilhabe einzahlen, darf nicht auf Kosten der Kinder gespart werden - weder in Deutschland noch weltweit."

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

