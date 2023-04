Save the Children Deutschland e.V.

Großer LeseOasen-Wettbewerb von Save the Children: Kinderrechtsorganisation prämiert Leseförderung in Ganztag und Hort

Berlin

Lesen ist der Schlüssel zur Bildung. Jedoch haben nicht alle Kinder in Deutschland die gleichen Voraussetzungen, um erfolgreich lesen zu lernen. Mit dem großen LeseOasen-Wettbewerb möchte die Kinderrechtsorganisation Save the Children Ganztagsgrundschulen landesweit animieren, Kindern das Lesen näherzubringen.

Ob ein Dschungel mit Büchern, die an Bäumen wachsen, ein Baumhaus, das zu Abenteuern einlädt, oder eine Faultieroase mit gemütlichen Sesseln, in der das namensgebende Maskottchen an der Wand hängt, die LeseOasen sind so vielfältig wie die Kinder, die sie gestalten und nutzen. In diesen selbstgeschaffenen Leseecken werden die Kinder spielerisch an Bücher herangeführt, sie können sich zurückziehen, in Geschichten eintauchen und sich kreativ verwirklichen.

Bisher haben rund 100 Ganztagsschulen und Horte mit insgesamt 18.000 Kindern von dem von der Postbank geförderten Projekt profitiert. Damit es noch mehr werden, startet Save the Children am 23. April 2023, dem Welttag des Buches, erstmalig einen LeseOasen-Wettbewerb. Einrichtungen der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern sowie Ganztagsschulen, die bisher nicht am Projekt teilgenommen haben, sind eingeladen, mit ihren Schüler*innen LeseOasen zu gestalten, kreative Aktivitäten zur Leseförderung umzusetzen und beim Wettbewerb mitzumachen. Dabei sollen vor allem die Kinder gefördert werden, für die der Zugang zu Büchern nicht selbstverständlich ist. Der Hauptpreis für die beste LeseOase ist mit 2.000 Euro dotiert und wird im April 2024 von einer Kinderjury vergeben. Weitere drei Preise, je 1.000 Euro, verleiht eine Fachexpert*innen-Jury.

"Der LeseOasen-Wettbewerb ist ein einzigartiger Anlass, um sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einzusetzen", sagt die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre, Schirmherrin des Wettbewerbs und langjährige Botschafterin von Save the Children. "Das geschriebene Wort zum Leben zu erwecken, ist meine Aufgabe als Schauspielerin und Hörbuchsprecherin. Daher liegt mir dieses Projekt besonders am Herzen. Alle Kinder sollten die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, und dafür ist Lesen ganz wichtig. Es ist die Grundlage für eine gute Bildung und eine vielversprechende Zukunft."

Die Kinderrechtsorganisation stellt für den Wettbewerb eine freie digitale Werkzeugkiste zur Verfügung, um die Gestaltung der LeseOase und die Umsetzung von Aktivitäten zur Leseförderung zu erleichtern. Dazu gehören Videos, Podcasts und Lehrmaterial mit Informationen zu der Buch- und Medienauswahl sowie Projekte rund ums Lesen und vieles mehr.

"Wir möchten mit diesem Wettbewerb landesweit noch mehr Schulen und Kinder erreichen", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Denn jedes Kind verdient die gleichen Voraussetzungen für einen eigenständigen Start ins Leben und genau dort setzen die LeseOasen an. Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude die Kinder die Leseecken als ihren Raum annehmen, den sie gestaltet haben und in dem sie sich frei entfalten können. Wir sind der Postbank sehr dankbar, dass sie unsere Projekte für Kinder in Deutschland bereits seit einer Dekade unterstützt."

Mit dem Wettbewerb feiern Save the Children und die Postbank, die das Projekt seit Beginn fördert, zehn Jahre Partnerschaft. Der Unternehmenspartner hat Save the Childrens Deutsche Programme schon seit dem ersten Projekt unterstützt. "Bildung und Leseförderung liegt uns am Herzen, weil ein gutes Leseverständnis wesentlich ist für das spätere Berufsleben, sowie die gesellschaftliche Teilhabe", sagt Tim Alexander, Chief Marketing Officer und Chief Experience Officer Postbank. "Es begeistert uns, wie einzigartig und unterschiedlich die LeseOasen sind, die gemeinsam mit den Kindern gestaltet wurden. So macht Lesen-Lernen Spaß."

Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen und wie Sie sich für den Wettbewerb anmelden können, finden Sie hier: www.lesen-im-ganztag.de und www.lesen-im-hort.de. Zusätzliche Infos über Save the Childrens LeseOasen-Projekt sind hier zu finden: www.leseoasen.de.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

