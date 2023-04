Save the Children Deutschland e.V.

Kindergrundsicherung: Keine unzureichenden Kompromisse auf Kosten armutsbetroffener Kinder

Berlin (ots)

Zur Debatte um die Kindergrundsicherung erklärt Eric Großhaus, Advocacy Manager Kinderarmut und soziale Ungleichheit bei Save the Children:

"Bei der Kindergrundsicherung droht ein unzureichender politischer Kompromiss auf Kosten Millionen armutsbetroffener Kinder. Was ursprünglich als radikaler Neuanfang in der Sozial- und Familienpolitik gedacht war, gleitet in der Debatte immer weiter weg von den Nöten der am stärksten benachteiligten Kinder. Wir können es nicht schönreden: Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, deshalb brauchen wir eine entschlossene Antwort der gesamten Bundesregierung.

Die im Koalitionsvertrag verankerte Kindergrundsicherung muss den Zugang zu Leistungen vereinfachen und Schluss machen mit den kleingerechneten Regelsätzen im Bürgergeld. In einkommensarmen Familien reicht die Familienkasse nicht einmal für kindgerechte, gesunde Ernährung. Fehlendes Geld hat schon vor der Inflation zu einer hohen Gefahr von Mangelernährung geführt - mit lebenslangen gesundheitlichen Folgen. Das gesunde Aufwachsen und die Chancengleichheit für alle Kinder in Deutschland muss Priorität haben."

Hinweise für die Redaktionen:

In einem aktuellen Bericht hat Save the Children die Kinderarmut in Europa untersucht.

Save the Children ist Mitglied im Bündnis Kindergrundsicherung.

Über Save the Children

