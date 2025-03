Chrono24

Chrono24-Kommissionsverkaufsteam unterstützt Sammler und übernimmt den Verkaufsprozess gänzlich

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Chrono24, der weltweit führende Marktplatz für Luxusuhren, bietet Sammlern eine einfache und sichere Möglichkeit, ihre Uhrenkollektionen zu verkaufen. Das spezialisierte Kommissionsverkaufsteam, unter der Leitung von Andreas Krauel, begleitet Kunden durch jeden Schritt des Verkaufsprozesses - von der detaillierten Bewertung bis hin zur sicheren Auszahlung.

Dank langjähriger Expertise und einem globalen Netzwerk stellt das Kommissionsteam sicher, dass Verkäufer den besten Preis für ihre wertvollen Zeitmesser erzielen. Jede Transaktion wird durch zertifizierte Sicherheitsmaßnahmen geschützt und enthält das Certified-Siegel automatisch.

Neben Einzeluhren unterstützt Chrono24-Kommisionsverkaufteam auch den Verkauf ganzer Uhrensammlungen. Das Team übernimmt die komplette Verwaltung der Sammlung, inklusive individueller Bewertungen jeder Uhr.

"Unser Ziel ist es, den Verkauf von Uhren für unsere Kunden so reibungslos und sicher wie möglich zu gestalten. Mit unserem erfahrenen Team und einem transparenten Verkaufsprozess gewährleisten wir höchste Kundenzufriedenheit. So machen wir Chrono24 zur idealen Wahl für Sammler, die den Aufwand gering halten und gleichzeitig den optimalen Erlös erzielen möchten", erklärt Andreas Krauel, Head of Sales bei Chrono24-Direct.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgendem Link sowie auf der entsprechenden FAQ-Seite.

Über Chrono24

"Chrono24 - The World's Watch Market" ist seit 2003 der globale Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit über 560.000 Uhren von über 3.000 Händlern und 30.000 Privatverkäufern in mehr als 120 Ländern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Unique Visitors pro Monat. Chrono24 bietet mit einem großen kombinierten weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren ein umfassendes Serviceportfolio. Dies ermöglicht es Käufern und Verkäufern, ihre Transaktionen in einer vertrauenswürdigen Umgebung abzuwickeln. Chrono24 beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Büros in Deutschland (Karlsruhe und Berlin), New York, Miami, Tokio, Hongkong und weiteren Standorten.

Original-Content von: Chrono24, übermittelt durch news aktuell