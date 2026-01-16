Radeberger Gruppe

BERLINER hat was Neues auf Lager: Berliner Mildes Lager



Mit Berliner Mildes Lager bringt die Hauptstadtbrauerei ein Bier für diejenigen an den Start, denen ein klassisches Pils zu herb ist und die trotzdem nicht auf Charakter verzichten wollen.

Das neue Berliner Mildes Lager ist hell eingebraut, mild im Geschmack und ergänzt als eigenständige Sorte mit einem Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent die Dachmarke Berliner. Das helle Lager steht für einen unkomplizierten Biermoment und greift die wachsende Nachfrage nach hellen Lagerbieren auf, die sich auch im Berliner Biermarkt zunehmend etablieren.

Besonders jüngere, urbane Zielgruppen suchen nach mehr Abwechslung und neuen Bierstilen. Das neue Berliner Mildes Lager trifft als regional gebraute Sorte genau diesen Nerv und setzt mit seinem überzeugenden Geschmack ein starkes Zeichen als neues Premium-Lager aus der Hauptstadt.

Der Marktstart wird von gezielten Sampling-Aktionen, Promotions sowie einer starken Sichtbarkeit am POS und in der Gastronomie begleitet - also genau dort, wo Berliner Bierkultur lebt.

Erhältlich ist Berliner Mildes Lager im Handel im 20 x 0,5-Liter-Mehrwegkasten sowie in der Gastronomie im 24 x 0,33-Liter-Gebinde.

Berliner Pilsner. Sowas von Berliner.

Facettenreich, vielfältig, widersprüchlich: Keine Stadt zeigt so viele Gesichter wie Berlin. Keine Stadt ist so stetig im Aufbruch, Umbruch und Wandel wie die Hauptstadt. Und kein Bier gehört mehr zu ihr als BERLINER: Ob feinherb-spritziges Berliner Pilsner, fruchtig-frisches & leichtes Berliner Radler Naturtrüb oder mild-süffige & starke Berliner Pranke - jedes für sich einzigartig im Charakter. In Getränkemärkten und Spätis, in Restaurants und Szeneclubs, bei Sportveranstaltungen und Musikevents ist die Marke mit dem ikonographischen Bären zu finden - einfach überall dort, wo Menschen dieser Stadt zusammenkommen und gemeinsame Momente erleben. Denn sie ist: Ein Bier wie wir Berliner! Mehr unter: www.berliner-pilsner.de

