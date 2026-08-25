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Programmänderungen ZDFinfo KW 39

Mainz (ots)

Woche 39/26 Samstag, 19.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Ermittler! Ungesühnt Deutschland 2020 „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Vermisst! Der Fall Mareike“ (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 22.09. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet“ entfällt 7.30 Ermittler! Im Kopf der Täter Deutschland 2022 „Ermittler! - Verletzte Gefühle“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 23.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Flugzeug Großbritannien/Deutschland 2019 „Die Spur: Likes, Luxus, Lügen? Influencer im Visier der Steuerfahnder“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 25.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Musk gegen Trump Machos, Macht, Milliarden Deutschland/USA 2025 „Globalisierung - Wie Krisen unsere Welt verändern“ entfällt 6.15 Die Spur Blutgold - Die Macht der Kartelle Deutschland 2026 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

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