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Programmänderungen ZDFinfo KW 39

Mainz (ots)

Woche 39/26 
Samstag, 19.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   6.15	 Ermittler!
	 Ungesühnt
	 Deutschland 2020

	„Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Vermisst! Der Fall 	Mareike“

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 22.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

   7.00	 Ermittler!
	 DNA lügt nicht
	 Deutschland 2018

	„Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet“ entfällt
   
  7.30	 Ermittler!
	 Im Kopf der Täter
	 Deutschland 2022

	„Ermittler! - Verletzte Gefühle“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 23.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   7.00	 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik
	 Flugzeug
	 Großbritannien/Deutschland 2019

	„Die Spur: Likes, Luxus, Lügen? Influencer im Visier der 	Steuerfahnder“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)



Freitag, 25.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

   5.30	 Musk gegen Trump
	 Machos, Macht, Milliarden
	 Deutschland/USA 2025

 	„Globalisierung - Wie Krisen unsere Welt verändern“ entfällt 
 6.15	 Die Spur
	 Blutgold - Die Macht der Kartelle
	 Deutschland 2026


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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