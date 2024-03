ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 16/24 Samstag, 13.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ entfällt „Zeichen des Bösen - Die Runen der SS“ um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 17.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 7.00 planet e.: Superfood Beeren Genuss mit Beigeschmack Deutschland 2023 „planet e.: Kontrollverlust - Wer prüft unsere Lebensmittel?“ entfällt 7.30 plan b: Gut gewürzt Ingwer, Paprika und rotes Gold Deutschland/Schweiz 2023 „planet e.: Soja-Wurst und Bohnen-Burger“ entfällt 8.00 ZDFbesseresser: Fiese Frühstücks-Fallen Sebastian Lege packt aus Deutschland 2022 (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 18.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit Deutschland 2021 „Mythen-Jäger: Das verschollene Schiff in der Wüste“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell