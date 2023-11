ZDFinfo

ZDFinfo-Doku mit Fakten zum Thema "Blackbox Abschiebung"

Abschiebung – kaum ein Thema spaltet Gesellschaft und Politik in Deutschland ähnlich scharf. Die Folge "Blackbox Abschiebung" der ZDFinfo-Dokureihe "#WTF" – "What the Fact" beleuchtet am Dienstag, 5. Dezember 2023, 18.00 Uhr, undurchsichtige Regeln und Prozesse. Gerät der Rechtsstaat bei Abschiebungen an seine Grenzen? Der Film von Christina Dierschke ist bereits jetzt in der ZDFmediathek verfügbar.

Jeder Asylfall ist ein Einzelfall. Die bürokratischen Abläufe sind oft komplex, nicht immer durchsichtig und dauern sehr lange. Bis alle Fakten geklärt sind, können abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden. Gleichzeitig kommen jeden Tag weitere Geflüchtete nach Deutschland. Von Januar bis September 2023 haben mehr als eine viertel Million Menschen einen Asylantrag gestellt – das sind bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als im gesamten Jahr 2022. Deutschland steuert wieder auf eine Migrationskrise zu: Die Last tragen Länder und Kommunen, sie stoßen an ihre Grenzen und schlagen Alarm.

Vor allem bei einem Thema scheinen sich fast alle politischen Parteien einig zu sein: Straftäter und Gefährder müssen konsequent abgeschoben werden, um Kriminalität zu stoppen und die Sicherheit wiederherzustellen. Doch es gibt auch andere Fälle, die hochumstritten sind: Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, arbeiten und heimisch geworden sind, droht die Abschiebung von einem Tag auf den anderen – gegen ihren Willen und mit hohen Kosten verbunden. Was läuft da schief?

