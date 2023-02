ZDFinfo

Clans in Berlin: ZDFinfo zeigt Dokuserie "Blutsbande"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Clans in Berlin stehen immer wieder mit spektakulären Straftaten in der Öffentlichkeit. Sie bilden eine Parallelgesellschaft, zu der nur wenige Zugang bekommen. Die dreiteilige Dokuserie "Blutsbande – Clans in Berlin" in ZDFinfo am Freitag, 3. März 2023, ab 20.15 Uhr, gibt exklusive Einblicke in eine geschlossene Welt. Über viele Monate dokumentiert sie die Arbeit der Ermittler und zeigt den Alltag innerhalb arabischer Großfamilien. Die Filme von Anna Schultz (1-3) und Esther Hofmann (3) sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar.

Teile arabischer Clans lehnen eine ordentliche Gerichtsbarkeit ab. Bei Streitigkeiten ist es die Aufgabe sogenannter Vermittler eigene Lösungen zu finden. Auch der normale Alltag dieser Familien richtet sich nach althergebrachten Regeln. Die erste Folge zeigt, wie die "Parallelgesellschaft" (20.15 Uhr) der Clans aussieht und auf welche Weise offizielle Stellen versuchen gegen kriminelle Strukturen vorzugehen. Auf der anderen Seite: Promi-Bodyguard Ahmad Mohammed engagiert sich für die Integration von Kindern aus arabischen Großfamilien. ZDFinfo gewährt er Einblicke in seine Arbeit – und in das Werteverständnis, dass den Alltag dieser Familien prägt.

Berliner LKA ermitteln gegen Clanmitglieder

Kriminelle Clanfamilien operieren im Bereich von Raub, Drogenhandel Schutzgelderpressung, aber auch komplexer Wirtschaftskriminalität. Folge zwei widmet sich dem "Kampf gegen das Verbrechen" (21.00 Uhr). Mit einer Sondereinheit des Berliner LKA erhöhen die Ermittler den Druck auf die kriminellen Clanmitglieder. Kopf der Einheit ist Adham Charaby. Mit seinem Team analysiert er die komplizierten Familiengeflechte, stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Straftaten her. Die Ermittlungsergebnisse münden in Großrazzien gegen die Berliner Clanszene.

ZDFinfo zeigt Alltag arabischer Großfamilien

Arabische Großfamilien sind für Außenstehende ein Mysterium. Doch wie sieht ihr Alltag wirklich aus? Dieser Frage geht die dritte Folge nach: "Tradition, Ehre, Ausbruch" (21.45 Uhr). Die meisten Clan-Angehörigen sind rechtschaffen und gehören nicht dem kriminellen Milieu an. Doch sie leiden unter dem Image der Clans und den Taten ihrer Verwandten. Was bedeutet es für junge Erwachsene, in so einer Familie groß zu werden, immer wieder hin- und hergerissen zwischen eigener Persönlichkeit und familiärer Beistandspflicht?

Die Dokuserie wird mit deutschen Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail an krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100

Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend - die Pressemappe - den Trailer (nach Login) - den Film als Presse-Preview (nach Login) - ZDFinfo in der ZDFmediathek

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell