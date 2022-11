ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Mittwoch, 28. Dezember 2022

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 52/22 Mittwoch, 28.12. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 6.45 Im Land der Feuerberge Kapverdische Inseln Frankreich 2019 „Wildes Zentralamerika: Im Vulkanland Guatemalas“ entfällt 7.30 Im Land der Feuerberge Indonesien Frankreich 2019 8.15 Im Land der Feuerberge Island Frankreich 2019 9.00 Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese Rund um die Molukken Spanien 2020 9.45 Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese Im Archipel Raja Ampat Spanien 2020 10.30 Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese Im Nationalpark Komodo Spanien 2020 11.15 Into the Blue – Indonesiens Unterwasserparadiese Die Banda Sea vor Flores Spanien 2020 12.00 Achtung, Traumschiffe - Kreuzfahrt-Branche auf neuem Kurs Deutschland 2022 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

